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サントリーは、「ROKU〈六〉 NORYO TEA EDITION × ROKU〈六〉 飲み比べセット」を23％オフの7,993円（税込）で販売しています。

ROKU〈六〉 NORYO TEA EDITION × ROKU〈六〉 飲み比べセット [六種ボタニカル柄の風呂敷付き][サントリー ジャパニーズ クラフト ジン 700ml×2本] ROKU<六> \7,993 （2026/06/23 10:12時点 | Amazon調べ） Amazon 楽天市場 ポチップ ポチップ

煎茶と玉露の爽やかな香りが際立つ！ 夏限定「NORYO TEA EDITION」

↑サントリーの「ROKU〈六〉 NORYO TEA EDITION × ROKU〈六〉 飲み比べセット」

「ROKU〈六〉」は、桜花、桜葉、煎茶、玉露、山椒、柚子といった日本ならではの6種のボタニカルを使用したジャパニーズクラフトジン。ベースとなるトラディショナルな8種のボタニカルに加え、これら和素材の特長に合わせた製法で蒸溜し、繊細な職人技で完璧な香味バランスを追求。スムースな口当たりと上品な味わいが魅力です。

本セットに含まれる限定品「NORYO TEA EDITION」は、6種の和素材の中でも夏に旬を迎える「煎茶」と「玉露」の爽やかさがより感じられるよう特別に仕立てられた一本です。上品な煎茶の香りと、心落ち着く玉露の味わいが楽しめるとうたいます。ボトルには越前和紙のラベルが採用され、そよ風・薫風を表現した茶葉が舞う様子が美しくデザインされています。

おすすめの飲み方は、すっきりと飲みやすく和素材の香りが際立つ「ROKU〈六〉ジンソーダ」とのこと。グラスにたっぷりの氷とジンを入れ、ふちからゆっくりとソーダを注いでマドラーでひと回しするだけで、手軽に贅沢な一杯が完成するそうです。

限定の「NORYO TEA EDITION」と定番の「ROKU〈六〉」各700mlの2本に、美しい六種ボタニカル柄の風呂敷が付いた特別なセット。ご自宅での贅沢な晩酌はもちろん、化粧箱入りなのでお酒好きな方への夏のギフトにもぴったりです。本格的な夏に向けて、特別なジンで「涼」を取り入れてみませんか？

サントリーのクラフトジンがお買い得！

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