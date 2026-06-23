　23日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年9月限は前日比780円安の6万8990円と急落。日経平均株価の現物終値6万9788.38円に対しては798.38円安。出来高は1万1770枚となっている。

　TOPIX先物期近は3971ポイントと前日比23ポイント安、TOPIXの現物終値比は19.38ポイント安で推移。

○主要先物価格・22時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 68990　　　　　-780　　　 11770
日経225mini 　　　　　　 68985　　　　　-795　　　141374
TOPIX先物 　　　　　　　　3971　　　　　 -23　　　　7303
JPX日経400先物　　　　　 36020　　　　　-160　　　　 155
グロース指数先物　　　　　 683　　　　　　-5　　　　 240
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース