日経225先物：23日22時＝780円安、6万8990円
23日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年9月限は前日比780円安の6万8990円と急落。日経平均株価の現物終値6万9788.38円に対しては798.38円安。出来高は1万1770枚となっている。
TOPIX先物期近は3971ポイントと前日比23ポイント安、TOPIXの現物終値比は19.38ポイント安で推移。
○主要先物価格・22時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 68990 -780 11770
日経225mini 68985 -795 141374
TOPIX先物 3971 -23 7303
JPX日経400先物 36020 -160 155
グロース指数先物 683 -5 240
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3971ポイントと前日比23ポイント安、TOPIXの現物終値比は19.38ポイント安で推移。
○主要先物価格・22時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 68990 -780 11770
日経225mini 68985 -795 141374
TOPIX先物 3971 -23 7303
JPX日経400先物 36020 -160 155
グロース指数先物 683 -5 240
東証REIT指数先物 売買不成立
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