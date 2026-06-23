男性更年期障害は誰にでも発症する可能性のある病気だが、日ごろのケアによって予防することはできる。本記事では、そんな男性更年期障害予防に効果を期待できるサポートグッズを紹介する。

「負の連鎖」に陥らないために体のコンディションを整えましょう

実は「睡眠」や「体重」は、男性の活力に直結しています。睡眠時間が6時間未満だったり、眠りの質が悪かったりすると、男性ホルモンの分泌量はガクンと減ってしまいます。また、太りすぎも危険信号。肥満になると男性ホルモンが減少し、それによって筋肉や基礎代謝も低下します。すると、さらに太りやすい体になってしまうという「負の連鎖」に陥ってしまうのです。この悪循環を防ぐためにも、普段から睡眠状態や体重、筋肉量をこまめにチェックして、自分の体のコンディションを整えていきましょう。



イーヘルスクリニック新宿院・天野方一先生

埼玉医科大学を卒業後、多くの病院に勤務し研鑽を積む。ハーバード公衆衛生大学院に留学後、2022年東京都新宿区に「イーヘルスクリニック新宿院」を開設。日本医師会認定産業医などの資格を持つ。

ソクサイ

SOXAI RING2

各3万9980円

睡眠時間とその質がパフォーマンスに大きく影響するのは、誰もが知ること。こちらのスマートリングは、指にはめて寝ている間に血中酸素レベルの変動をモニタリングし、装着者の呼吸状態を4段階で評価してくれる。起床時の身体状態も可視化可能だ。

SPEC●サイズ展開： 10種類●サイズ：幅6.7mm厚み2.7mm●質量：2.1g〜2.7g

SOXAI 【docomo select】RING 2 スマートリング 日本製 睡眠管理 健康管理 iPhone android 最長14日間 チタン製 防水 サウナ シルバー マットシルバー マットブラック ピンクゴールド ひかりTVショッピング 楽天市場店 \39,980 （2026/06/22 18:30時点 | 楽天市場調べ） 楽天市場 ポチップ ポチップ

オーラ ヘルス オイ

Oura Ring 4

Silver・Black：5万2800円

Brushed Silver・Stealth：5万9800円

Gold・Rose Gold：7万4800円

24時間装着することで健康状態をトラッキング。各種LEDが血中酸素ウェルネス、心拍数、心拍変動と呼吸数を交互に測定し、スマートフォンに測定結果と睡眠スコアなどを表示する。Ouraメンバーシップに入るとパーソナライズされた情報が毎日提供。

SPEC●サイズ展開： 12種類●サイズ：幅7.9mm厚み2.88mm●質量：3.3g〜5.2g

Oura Ring 第4世代 スマートリング - シルバー - サイズ10 |まずはサイズ確認:専用サイズキット対応|睡眠・心拍・フィットネスを計測|最長8日間バッテリー持続 OURA \42,239 （2026/06/23 12:01時点 | Amazon調べ） Amazon 楽天市場 ポチップ ポチップ

ブレインスリープ

ブレインスリープ コイン

8800円

ボトムスに挟むだけで装着できるアイテム。スマートフォンと連携して睡眠時の状態を高い精度で可視化。計測できるのは睡眠リズムやいびきの録音・解析、睡眠中の姿勢などで、リラックスサウンドによる睡眠導入や適切な起床アラーム機能も装備する。

SPEC●サイズ：3φ×0.8cm（本体）3.7×5×1.3cm（クリップ）●質量：18g

[BRAIN SLEEP] ブレインスリープ コイン 睡眠計 睡眠計測器 デバイス 高精度な睡眠状態を分析 睡眠の深さを可視化 いびきと環境音を可視化・録音 最適な寝る向きを分かる 睡眠改善に繋がるアドバイスを表示 アイボリー BRAIN SLEEP (ブレインスリープ) \8,800 （2026/06/22 18:34時点 | Amazon調べ） Amazon 楽天市場 ポチップ ポチップ

レンフォジャパン

RENPHO Elis Chroma‐スマート体組成計‐

1万1999円

体重、BMI、体脂肪率、筋肉量、皮下脂肪など、合計13種類の健康データを測定できるスマートな体重計。測定したデータをBluetoothでスマートフォンに同期させてApple HealthやSamsung Healthなどのアプリで記録・解析も行える。

SPEC●計量範囲：0.2〜150kg●サイズ：W295×D280×H25.4mm●質量：1.55kg

【2025年モデル/"色で測る体重"】RENPHO Elis Chroma スマート体組成計 レンフォ 体重計 体組成計 体脂肪計 Bluetooth対応 充電式 スマホ連動 13項目 間接照明 赤ちゃん/ペットモード 高精度 ITOコーティング ライト インテリア ダイエット カラーカスタムライト RGBライト データ自動送信 R-A017 RENPHO \11,999 （2026/06/22 18:35時点 | Amazon調べ） Amazon 楽天市場 ポチップ ポチップ

イッシン

Smart Bath Mat

1万9800円

お風呂上りに使うバスマットを健康管理に利用しようという斬新な発想のアイテム。毎日入浴後に3秒間乗れば、体重、体脂肪率、筋肉量などの15項目を自動で記録。同社の「スマートリカバリーリンク」と連携して睡眠データもひとつのアプリで管理できる。

SPEC●計量範囲：6〜180kg●サイズ：W500×D350×H20mm●質量：4.8kg

スマートバスマット（Smart Bath Mat）体組成計モデル 【 スマホ連動/体重管理/速乾 洗える ソフト 珪藻土 バスマット/体重・BMI 記録/ダイエット モード搭載/人気/Wi-Fi 対応 】issin (グレー) スマートバスマット \19,980 （2026/06/22 18:37時点 | Amazon調べ） Amazon ポチップ ポチップ

※「GetNavi」2026年4月号に掲載された記事を再編集したものです。

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