白身魚の最高峰とも言われ、高級食材として沖縄の市場に並ぶオニダルマオコゼは、魚類の中でも最強クラスとされる超猛毒を持っている。今年4月、沖縄でこの毒による恐ろしい事故が起きた。

岐阜から引っ越してきたシンバさんは、沖縄の高校受験に合格し、4月から新生活をスタートさせた。知り合いがいない環境で不安と期待を抱いていたある日、同級生が話しかけてきた。彼は受験会場で声をかけてくれたタイガさんだった。この再会はシンバさんにとって心強く、タイガさんの友人たちとも仲良くなり、毎日のように遊ぶようになった。

やがて「海開き」のニュースが流れ、シンバさんやタイガさんら数名は放課後に海へ行くことに。内陸である岐阜育ちのシンバさんにとって、こうして気軽に海に行けること自体が信じられない体験だった。

実はこの海は遊泳禁止区域だったが、彼らはそれを知らないまま海に入った。1時間ほどはしゃいで遊んでいたところ、シンバさんの足がつった。海に慣れているタイガさんが、水中でシンバさんの足を伸ばし、事なきを得たが、次の瞬間、シンバさんの両足に何かが突き刺さった。異変を感じたタイガさんが再び海に潜って確認すると、そこにいたのはオニダルマオコゼだった。タイガさんは、シンバさんに急いで海から上がるよう促した。

オニダルマオコゼは沖縄などの暖かい海に生息し、ゴツゴツとした岩のような姿をしている。背びれにある13本の棘に強力な毒を持ち、その毒の強さは魚類の中でも最強クラスと言われている。その棘がシンバさんの両足に突き刺さったのだ。

沖縄で生まれ育ったタイガさんは、以前釣りをしていた際にオニダルマオコゼを見かけ、「オニダルマオコゼには絶対に触るな、人が死ぬほどの毒を持っている」と聞いたことがあり、その危険性を知っていた。一方シンバさんは、自分が危険生物に刺されたとは思わず、痛みも最初はじわっとくる程度だった。

一刻を争う事態に、タイガさんは助けを求めて走り出した。オニダルマオコゼは沖縄の人にとってよく知られた危険生物。周りの友人たちの焦りようを見て、シンバさんも次第に不安を募らせていった。その間にも、猛毒は彼の体の中でじわじわと広がっていた。オニダルマオコゼの毒が体内に入ると、血液やリンパ液を通じて全身に広がり、神経や筋肉を強く刺激する。そのため関節痛や発汗、悪寒、呼吸困難などを引き起こすこともあり、刺された部分は激しく腫れ上がる。毒によって細胞や血管が破壊され、皮膚や筋肉が壊死することもあれば、最悪の場合は心肺機能不全や血圧低下によるショック症状から死に至るケースもあるという。

シンバさんの痛みは次第に強くなり、やがて足が動かせなくなった。

通りがかった夫婦が119番通報し、タイガさんと共にライフセーバーも駆けつけた。皆でシンバさんを救急車が入れる場所まで運び、意識を失わないよう声をかけ続けるよう指示を残してライフセーバーはその場を離れた。やがて戻ってきた彼が手にしていたのは、バケツに汲んだお湯。そのお湯を傷口にかけた。一方、シンバさんの症状はどんどん悪化し、悪寒と冷や汗が止まらず、風が傷口に少し当たっただけでも激痛が走った。

その後救急車が到着し、シンバさんはそのまま近くの病院へ搬送。病院に到着した頃には、傷口は青紫色に変色し腫れ上がっていた。オニダルマオコゼの棘の付け根には毒腺があり、棘が刺さったままだと毒の影響が長引く恐れがあるため、その場合は手術が必要になる。レントゲン検査の結果、棘は体内に残っていないことが判明。不幸中の幸いだった。

行われた治療は、45℃ほどのお湯に傷口をつけ続けるというもの。オニダルマオコゼの毒はタンパク質でできており、熱に弱い性質を持つ。先ほどのライフセーバーは応急処置としてお湯をかけていたが、それもこの性質を踏まえたものだった。

シンバさんは2時間ほどお湯につける処置を受け、1週間ほどは車椅子での生活を余儀なくされた。その後シンバさんは、完全に回復している。

もし処置が少しでも遅れていれば、事態はさらに深刻化していた可能性がある。

今回シンバさんたちはたまたま遊泳禁止区域で遊んでいたが、オニダルマオコゼはそうした区域に関係なく、浅瀬の海に広く生息している。沖縄県内では過去にオニダルマオコゼによる死亡事故が2件起きており、被害は毎年平均3件ほど報告されている。近年では本州の温かい海でも稀に目撃情報が寄せられているという。これからの季節、十分な注意が必要だ。