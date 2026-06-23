2005年、岩手県。当時高校生だった女性。彼女の父親は単身赴任、母親も遅くまで仕事をしていたため、放課後から母親が迎えに来るまでの間は、祖母の家で過ごすのが日課だった。祖母の家には、叔父夫婦と、大学生の長男、彼女と同い年の次男、中学生の長女も同居していた。

彼女はその日もいつも通り祖母の家に帰り、家族と共に夕食をとっていると、お尻に何やら嫌な感覚を覚えた。お漏らしをしてしまったのではと焦り、従兄弟たちに気づかれては一生笑われると急いでトイレに駆け込んだ。しかし、確認してみると漏らした形跡はない。

気のせいだったかと一旦は安堵。しかしこの時、お尻の中では確かにある生き物が動いていた。

母親が迎えに来る前に、いつも通り祖母の家でお風呂に入る。鏡越しに何かが見えた気がした彼女。目を凝らして直に見てみると、自分のお尻から、見たこともない白くて細長い物体が出てきているのを発見した。

自分の腸が出てきてしまったのではないかとパニックになり、恐る恐る触れてみようとするも、どうしても触れることができなかった。トイレへ向かい、意を決してトイレットペーパーでその物体をつかみ引っ張ると、ぬるりと抜けるように出てきた。しかも、どんどん出てくる。全て抜けて、便器に落ちたその物体を恐る恐る覗き込むと、それは確かに動いていた。

その直後、母親が彼女を迎えに来た。彼女は、母親に「お風呂に入っていた時にお尻から白くて細長いものが出てきて、もしかしたら腸が出てしまったのかもしれない、トイレに捨ててきたがすごく動いていた」と話す。母親はそれを聞いてすぐに、サナダムシではないかと指摘した。

サナダムシは、人の腸内で長さ10mにまで成長することもある最大級の寄生虫。主にサケなどの生魚や、牛肉・豚肉などの生肉に幼虫が寄生しており、それが人の体内に入ることで成虫になるとされている。

実は母親も過去に同じ経験をしたことがあり、サナダムシについて知っていた。心配しなくても明日病院に行けば大丈夫だと娘に伝え、翌朝、二人は病院を訪れた。

医師もまずサナダムシの可能性を疑い、生肉を食べたかを尋ねたが、彼女は食べていないと答えた。刺身など生魚についても尋ねられたが、もともと苦手で食べていないという。感染源となる生肉や生魚を口にしていないことから、医師は別の生物の可能性を考え始め、他に食べたものがなかったかを確認していく。

生野菜は食べるか尋ねられた彼女は、よく食べていると答えた。医師は、それが原因かもしれないと判断。専門家によれば、生野菜を食べていたということはその生野菜に、サナダムシではなく回虫の卵が付着していた可能性が考えられるという。

回虫は食べ物を介して感染する寄生虫で、細く長い体が特徴。主に川の水や土壌に卵が存在し、それが何らかの経路で口に入ることで腸内で孵化、30cmほどにまで成長することもある。さらに回虫は腸内で1日に約20万個もの卵を産み、便と共に排出されるという。

彼女の親戚は農家を営んでおり、よく野菜を送ってもらっていた。当時はまだ人の糞便を肥料として使う農家も多く、その中に回虫の卵が混じっていたと考えられた。回虫が体内に寄生していても、今回のように無症状のまま体外に排出されて初めて気づくケースもある。一方、時に数百匹規模で寄生し、塊となってもつれることで腸閉塞を引き起こしたり、他の臓器へ移動して機能低下をもたらしたりすることもあり、最悪の場合は死に至るケースもあるという。

本来、生野菜をしっかりと水で洗っていれば、卵が体内に入ることはなかった。医師に生野菜をきちんと洗っているか尋ねられた際、母親は洗っていると答えていたが、彼女は後の取材で、母親がやや大雑把な性格で、軽く洗っただけで食卓に出すこともあったと振り返っている。

水で洗う以外にも、60度以上で1分間加熱することでも回虫の卵は死滅するという。なお現在、日本国内で流通している生野菜には、ほとんど卵の付着は見られないとされる。その後、処方された寄生虫を死滅させる薬を飲んだ彼女は、次に便が出た時に、白い物体が出てくると言われたが、見ると心が傷つきそうなのでやめたという。回虫による感染の心配はほとんどないとされているが、生野菜は念入りに洗うことが推奨される。