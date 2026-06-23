元サッカー日本代表監督のフィリップ・トルシエ氏（71）が23日に放送されたNHK「FIFAワールドカップ2026 デイリーハイライト」（後7・57）にゲスト出演。25日（日本時間26日）にFIFAワールドカップ（W杯）北中米大会1次リーグF組の最終戦でスウェーデンと戦う日本代表についてコメントした。

勝ち点4でF組2位の日本はスウェーデンに引き分け以上で2位以内が確定し、負けても1次リーグ突破の可能性が高い。

トルシエ氏は、日本が戦ったオランダ戦、チュニジア戦で「一番良かったのはオランダ戦の後半」だと話す。「日本代表が見せた球際の強さやリードされた中での精神力、そういう姿勢がスウェーデン戦には必要だと思う。決して簡単な試合にはならないから」と言い、練習で日の丸ヘッドバンドを着用しているDF長友佑都に触れて「そういう侍スピリットが第3戦は必要」と語った。

イサク（リバプール）とヨケレス（アーセナル）の長身2トップが警戒されるが、「とりわけイサク選手は裏のスペースで推進力があるのであまりスペースを与えたくない」と解説。「最初はミドルブロックで少し引いて構えた方が賢いかなと思う」と森保ジャパンの戦い方に言及した。