所属事務所DHから契約解除が発表されたAKB48花田藍衣（21）が23日、自身のXを更新し、動画を掲載。一連の騒動についてコメントを発表した。

丸刈りにしてからやや髪が伸びたとみられるベリーショート姿でマスクを付け、終始声を震わせながら思いを語った。「運営さんから発表があった通り、私はAKB48として活動中だったにもかかわらず、特定のファンの方と私的に会った際に路上で手をつないでしまいました。アイドルとして自覚に欠ける軽率な行動だったと思います。本当に申し訳ありません」と謝罪。「こういうことが起きてしまった理由の1つに、私がWEVERSE（SNS）で自分の居場所を匂わせるような投稿を何度かしてしまい、たくさんのファンの方が自分を探している鬼ごっこのような状況に浮かれてしまったことがあります。そのことについても反省しています」と述べた。

続けて、グループの禁止事項となる特定のファンとのつながりを運営から指摘された際、「私は運営の方と話し合いをしました。その中で、本当はこのファンと付き合っているだろ、と言われたり、性的な質問をされ、否定しても信じてもらえませんでした」と話した。また、「過去に峯岸みなみさんが坊主にしたお話をされ、もしAKB48を続けたいのなら坊主にして誠意を見せろ、というようなことを言われました」と続けた。

「他にも、このままではAKB48の活動が続けられない、坊主にしないと辞めさせられると感じる出来事があり、ずっと大切にしてきた髪の毛を、本当に辛かったですが、どうしてもAKB48での活動を続けたかった私は坊主にする決断をしました」と語り、「強い口調で、何時間も問い詰められましたし、坊主というワードもたくさん聞きました」などと主張した。

反省の弁を述べつつも、一方で「誰にも言わない約束の話を広められた」「返ってくる返事はほとんど、とりあえず会って話そう、坊主にしろとは言っていない」と運営への不信感も明かし、「死にたいって思う日々が続きました」と強い言葉で伝えた。

自身の尊敬する先輩であり4月にグループを卒業した向井地美音（28）にも相談をしたと明かし、改めて「AKB48でもう二度と私のように坊主にするしかないんだ、と追い詰められて坊主にする子を出してほしくない」と訴え、「私がどんな目に遭うとしても、起きたことをありのままに配信することに決めました」と話した。

最後にもう一度これまでの活動、ファンへの感謝を述べ、「今日まで私の復帰を待ってくださっていたファンの皆さん、本当にごめんなさい」と謝罪した。

AKB48の所属事務所DHはこの日、花田の契約解除を発表していた。花田は25年12月頃から体調不良を理由とする遅刻を繰り返し、治療に専念するために活動を休止。休止期間に特定のファンとの交流を持ったと発覚し、話し合いの場を設けるも本人の主張と関係者からのヒアリングの内容が異なるなど相違があったとしている。運営に髪型を坊主にさせられたという花田の主張には「当たり前ですが、担当に確認したところ、『そのようなことを指示することは絶対にありません』とのことでした」としている。また、花田は活動復帰を希望しつつも、代理人弁護士を通して意思疎通を拒否したとも記し、総合判断で契約解除に至ったとしている。

花田は24年3月に19期生として加入し、研究生ながら表題曲選抜メンバーに選ばれるなど計3回の選抜を経験していたが、グループ21年目にして初めて契約解除されたメンバーとなった。