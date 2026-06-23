全国891件のうち44件を支援！ 東京経営サポーター「デジタル化・AI導入補助金」

記事ポイント デジタル化・AI導入補助金2026通常枠第1次公募で全国採択率4.9%を達成DX推進向け補助金でソフトウェア・クラウド導入費用を支援10年間累計2,900社超の補助金採択実績 デジタル化・AI導入補助金2026通常枠第1次公募で全国採択率4.9%を達成DX推進向け補助金でソフトウェア・クラウド導入費用を支援10年間累計2,900社超の補助金採択実績

東京経営サポーターは、デジタル化・AI導入補助金2026（通常枠）の第1次公募で44件の採択支援を達成しました。

全国採択件数891件のうち約4.9%にあたり、20社に1社の割合で採択支援に携わった計算になります。

中小企業診断士が中心となる専門チームが、事業計画書の作成から申請手続きまでを一貫してサポートしています。

東京経営サポーター「デジタル化・AI導入補助金」

補助金名：デジタル化・AI導入補助金2026（通常枠）第1次公募全国採択件数：891件東京経営サポーター支援採択件数：44件（全国の約4.9%）累計採択実績：10年間で2,900社超

東京経営サポーターは、東京都多摩市を拠点とする経営コンサルティング会社です。

中小企業診断士を中心とした専門家チームが補助金申請支援を担い、設立から12年余りで補助金採択3,300社以上の実績を積み上げています。

事業計画書の作成から申請手続き全般まで一貫してサポートする体制を持ち、認定経営革新等支援機関としても登録されています。

デジタル化・AI導入補助金は、旧IT導入補助金の流れを受け継ぐ制度で、中小企業等の生産性向上やDX推進を目的として、ソフトウェアやクラウドサービス等の導入費用を支援します。

申請にはITツールの導入を検討する中小企業等とITベンダーが連携することが必要で、近年は多くのITベンダーが営業提案の一環として補助金活用を組み込む形が広がっています。

東京経営サポーターは、これまで培ってきた補助金申請のノウハウを活かし、ITベンダーとの連携による申請支援を手がけています。

デジタル化・AI導入補助金（旧：IT導入補助金）での10年間の累計採択件数は2,900社を超えており、同補助金に特化した支援実績を持ちます。

デジタル化・AI導入補助金の申請の仕組み

デジタル化・AI導入補助金は、中小企業等がソフトウェアやクラウドサービスを導入する際の費用の一部を補助する制度です。

申請には、導入を検討する中小企業等とITベンダーが連携して申請書を提出する必要があります。

採択のためには事業計画書の質が採否に影響することから、申請ノウハウを持つ支援機関との連携が実質的な採択率を左右します。

補助金の申請要件や審査のポイントを熟知した専門家が伴走することで、中小企業側の申請負担を抑えながら採択を目指せます。

東京経営サポーターでは中小企業診断士6名を含む体制で申請支援を担い、ITベンダーと中小企業の橋渡し役として事業計画書の作成から提出までを支えています。

補助金ごとの要件変更や公募スケジュールへの対応も支援の一環です。

2026年第1次公募の採択実績

2026年のデジタル化・AI導入補助金（通常枠）第1次公募では、全国で891件が採択されました。

東京経営サポーターはそのうち44件の採択支援を達成しており、全国採択件数に占める割合は約4.9%です。

44件という数字は全国採択件数の約20分の1に相当します。

今回の採択を受け、今後もITベンダーとの連携を強化し、中小企業等のデジタル化・DX推進支援を続ける方針です。

デジタル化・AI導入補助金での10年間の累計採択件数は2,900社を超えており、IT導入補助金の時代から積み重ねてきた申請ノウハウが今回の実績を支えています。

ソフトウェアやクラウドサービスの導入を通じて業務効率化に取り組みたい中小企業は、補助金を活用することで導入コストを抑えながら着手できます。

東京経営サポーターの補助金採択支援は、申請書類の準備から採択後のフォローまでを含む一貫サポートが特徴です。

ITベンダーとの連携体制を持つことで、補助金を活用したDX推進を検討する中小企業の選択肢のひとつになっています。

今回の第1次公募での44件採択は、10年間で積み上げた申請ノウハウと、ITベンダーとの連携支援体制が組み合わさった結果です。

累計2,900社超という実績は、補助金の制度変更や審査傾向の変化に対応し続けてきた支援の積み重ねを示しています。

ソフトウェアやクラウドサービスを活用した業務効率化やDX推進は、補助金によってコスト面のハードルを下げながら進められます。

東京経営サポーターの「デジタル化・AI導入補助金」支援の紹介でした。

よくある質問

Q. デジタル化・AI導入補助金とはどのような補助金ですか？

A. 中小企業等の生産性向上やDX推進を目的として、ソフトウェアやクラウドサービス等の導入費用を支援する補助金です。

旧IT導入補助金の流れを受け継いでおり、申請には導入を検討する中小企業等とITベンダーが連携することが必要です。

Q. 東京経営サポーターの採択支援実績はどのくらいですか？

A. デジタル化・AI導入補助金（旧：IT導入補助金）での累計採択件数は10年間で2,900社を超えています。

2026年第1次公募では全国891件のうち44件（約4.9%）の採択支援を達成しました。

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