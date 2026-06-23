◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＩ組第２戦 フランス３―０イラク（２２日、フィラデルフィア競技場）

２２日（日本時間２３日）に１次リーグ（Ｌ）４試合が行われ、前回大会準優勝のフランス（ＦＩＦＡランク３位）はイラク（同５７位）と対戦し、エースＦＷエムバペの２試合連続の２得点含む３―０で快勝した。エムバペはＷ杯通算最多得点を１６に伸ばし、歴代２位に浮上。２試合連続の２得点のノルウェー・ハーランドと並ぶ４得点で、メッシの５得点に次ぐ得点ランク２位に入った。

エムバペが、メッシの背中にぴたりとつけた。かつてパリＳＧでチームメートだったスーパースターに続くように、フランスのエースが２ゴール。「彼のことは意識していない。重要なのはチーム」と受け流すが、メッシによってＷ杯の通算得点記録が「１８」に更新された日に、自らも１６得点に伸ばして歴代２位に並んだ。

２７歳でこの日が代表通算１００試合目。「特別な節目だが重要なのは勝つこと」とイラク戦は１トップで先発し、右へ左へと自由に動いた。前半１４分に右サイドでオリセからパスを受けると、左足に持ち替えて放った豪快なミドルシュートでネットを揺らす。雷雨接近で約２時間の中断を余儀なくされたが、再開後の後半９分には、相手のミスで得た決定機で冷静に追加点。余裕を持って決勝トーナメントへ進んだ。

エムバペはパリＳＧ時代にメッシ、ネイマールと３トップを結成したが、強烈な個性を持つ３人の波長が合うことはなかった。２年前に加入したスペインの名門Ｒマドリードでもチームプレー軽視の声があるが、３年前に代表主将に任命したデシャン監督の見立ては違う。「彼がエゴイストだという批判もあるが、ここでは主将としてピッチ内外で周囲の手本になっている」。この日のハットトリックは逃したが、約６万８０００人の観客をくぎ付けにした。

１７年にエムバペを初選出したデシャン監督は「メッシの年齢まで続けるか分からないが、プレーし続ける限り点を取るだろう」と期待する。今大会、２戦４発と量産態勢に入っても「得点王のことは考えていない」と無関心を強調するエースが、フランスを３度目の頂点に導く。