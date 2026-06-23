ボブ・マーリーの音声が刻む豊かさの問い！ Omen44「Land of Plenty」

記事ポイント NYの日本人ラッパーOmen44が「Land of Plenty」を6月23日リリースボブ・マーリー音声を引用し「本来の豊かさ」を問う楽曲女性コーラスでNYの都市と大自然のコントラストを表現 NYの日本人ラッパーOmen44が「Land of Plenty」を6月23日リリースボブ・マーリー音声を引用し「本来の豊かさ」を問う楽曲女性コーラスでNYの都市と大自然のコントラストを表現

Omen44が、20年以上に及ぶNYでの活動の集大成として制作中のアルバムから、先行シングル第2弾「Land of Plenty」を2026年6月23日にリリースしました。

格差の拡大や権力の集中など、アメリカのみならず全世界が直面する社会問題を移民という独自の視点から描いた楽曲です。

Omen44「Land of Plenty」

リリース日：2026年6月23日形式：デジタルシングルアルバム：「u.s.」（年内発売予定）

Omen44はニューヨークを拠点に20年以上活動する日本人ラッパーです。

幼少期から11歳までテキサス州で育ち、帰国後にヒップホップと出会いました。

19歳で単身NYへ渡り、ヒップホップの現場である黒人コミュニティと真剣に向き合いながらキャリアを築いてきました。

リリックはすべて英語で統一し、5パーセンターズの一員として活動。

Smif-n-Wessun、Sadat X、Craig G、Camp Loとの共作や、Large Professor、Marley Marlからの楽曲提供を通じて、世界的に知られるアーティストたちからの信頼を集めています。

「Land of Plenty」は、かつてアメリカの象徴だった豊かさをテーマに据えた楽曲です。

格差の拡大、権力の集中、テクノロジーやメディアが引き起こす問題を浮き彫りにし、本来の豊かさとは何かをリスナーに問いかけます。

制作中のアルバムタイトルは「u.s.」。

“United States（アメリカ）”と”US（私たち）”のダブルミーニングを持ち、混迷を極めるアメリカ社会の変容を移民の視点から切り込んだ作品となっています。

ボブ・マーリーの言葉が核心に

「Land of Plenty」では、平和や自由、人権を歌い続けたジャマイカ出身の伝説的アーティスト、ボブ・マーリーのインタビュー音声が引用されています。

豊かさはお金や物質的なものではなく、人生そのものの価値にあることを訴える彼の言葉が、楽曲の重要な要素となっています。

そもそもヒップホップとは、貧困や差別、暴力といった社会問題に声を上げ、コミュニティの現実を表現する文化として生まれました。

この楽曲にはアメリカへの複雑な思いと、それでも希望を失わないOmen44からのメッセージが含まれており、ヒップホップが本来持つ精神と深く共鳴しています。

ヒップホップの本場で20年以上を過ごした日本人アーティストが、移民という立場から現代アメリカを問い直す-この楽曲はそのキャリアの蓄積が凝縮された一曲といえます。

カントリーコーラスが描くコントラスト

楽曲のもう一つの特徴は、中毒性のあるカントリー風の女性コーラスが生み出す荘厳な空気感にあります。

大都市ニューヨークとは対照的な大自然の雄大さを想起させるこの音像が、権力や富の集中する現在の社会構造との鮮やかなコントラストを描き出しています。

NYの都市的なヒップホップサウンドとカントリーの牧歌的な響きが交差することで、「豊かさ」という概念の多面性が音楽として表現されています。

Buddha BrandファミリーやMEGA-G、元BAD HOPのYzerrともリンクするなど、日米両方のヒップホップシーンに根を張るOmen44ならではの音楽的な視野の広さが「Land of Plenty」にも反映されています。

また、Omen44は日本人とローカルアーティストをつなぐイベントの開催や、能登半島地震の被災者への募金活動など、日本とNYの架け橋としてコミュニティへの貢献も続けています。

「Land of Plenty」は、格差や分断が深まる現代社会を背景に、ヒップホップ本来の問いかける力を持った楽曲として6月23日からストリーミング配信で聴けます。

Omen44「Land of Plenty」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「Land of Plenty」はどのような社会問題を扱っていますか？

A. 格差の拡大、権力の集中、テクノロジーやメディアが引き起こす問題など、アメリカのみならず全世界が直面している現在の社会問題を取り上げています。

かつてアメリカの象徴だった豊かさを問い直し、本来の豊かさとは何かをリスナーに問う内容です。

Q. 楽曲内でボブ・マーリーの音声が引用されているのはなぜですか？

A. 豊かさはお金や物質的なものではなく、人生そのものの価値にあると訴えたボブ・マーリーの言葉が、楽曲のテーマと深く一致しているためです。

彼のインタビュー音声が本作の重要な要素となっています。

Q. アルバム「u.s.」はいつ発売予定ですか？

A. 年内発売を予定しています。

「Land of Plenty」はそのアルバムからの先行シングル第2弾です。

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