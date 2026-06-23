◆ＪＥＲＡセ・リーグ 広島―巨人（２３日・マツダスタジアム）

巨人の松本剛外野手が２本のタイムリーを含む猛打賞＆２打点の大活躍を見せた。３回２死二塁から、しぶとく左前へ適時打を運ぶと、５回も左前へのタイムリーで貴重な中押し。この日４打数３安打で６月は月間５１打数１９安打の打率・３７３と絶好調。今季の打率も・２８０まで上がってきた。１番・浦田と２番・松本の「ウラマツ」コンビがチームに勢いをもたらしている。

松本剛のヒーローインタビューは以下の通り。

３安打猛打賞。そのうち２本がタイムリー

「チャンスでまわってきたんで。うしろがクリーンアップなんで。つなぐことだけ意識して打席に立ちました」

−その結果がタイムリー

「本当にいい形で追加点が取れたので。（戸郷）

翔征がずっと頑張ってたので、『何とか』と思って。良かったです」

−２本目も粘ってレフトへ

「打席の中でいい形でカウントが進んでいったので。追い込まれていましたけど、理想のヒットが打てたかなと思います」

−猛打賞で月間打率も良い数字

「少しずつ良くなってきていて、数字にも表れてきているので。まだまだシーズン長いので、１日１日変わらずしっかり準備していきたいなと思います」

−チームは首位争いが続く。ファンへのメッセージを

「本当にいい位置でいい争いができていて、選手も本当に楽しくやっていますし、ファンの皆様もこうやって遠くまで足を運んで応援してくれているので、期待に応えられるように一戦一戦全力で戦っていきたいと思いますので、熱い声援よろしくお願いします！」