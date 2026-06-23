スマートリング無償提供でClosed βを先行体験！ ピクセラ「WellthVerse」

記事ポイント WellthVerseがClosed βテストを2026年6月末より開始テスター当選者にRe・De Ring Gen2を無償提供応募条件は週1回のアンケート回答と対応スマートフォン所持 WellthVerseがClosed βテストを2026年6月末より開始テスター当選者にRe・De Ring Gen2を無償提供応募条件は週1回のアンケート回答と対応スマートフォン所持

ピクセラは、日々の健康行動が価値になるWeb3プロジェクト「WellthVerse」において、2026年6月末よりアプリの「Closed βテスト」を開始します。

テスター募集はWellthVerse公式Discordサーバー内で始まっており、当選者には次世代スマートリング「Re・De Ring Gen2」とサイジングキットが無償で届きます。

正式版アプリのサービス提供開始時期は未定で、Closed βテストの状況を踏まえて追って案内される予定です。

ピクセラ「WellthVerse」

Closed βテスト提供開始：2026年6月末より正式版アプリ提供時期：未定応募先：WellthVerse公式Discordサーバー内専用チャンネル対応OS：iOS 15以降 / Android 8以降当選特典：「Re・De Ring Gen2およびサイジングキット」無償提供当選通知：Discordサーバー内の個別問い合わせ窓口(チケット)にて通知

「WellthVerse」は、歩く・眠る・整えるといった日常の健康行動をブロックチェーン技術と組み合わせ、リワードへ変換する「Wellness to Earn」モデルを核としたWeb3プロジェクトです。

ピクセラが自社開発するスマートリング「Re・De Ring」シリーズを主要デバイスとして採用し、健康行動データとインセンティブ設計をつなげる新たな生活インフラの構築を進めています。

「WellthVerse」が目指すのは、健康を「管理するもの」から「続けたくなる体験」へ変えることです。

歩行・睡眠・食事などの日々の行動を単なる記録にとどめず、自分自身の状態を知り、より良い行動へつなげていくための仕組みとして設計されています。

今回のClosed βテストは、正式版アプリのリリースに向けた重要なステップとして位置づけられています。

コミュニティメンバーが開発中のアプリをいち早く試してフィードバックを提供することで、品質向上や機能改善へつなげていく段階です。

Closed βテストの募集条件と当選特典

Closed β版アプリを使用し、週1回のアンケートに回答できることiOS 15以降またはAndroid 8以降の端末を所持していること15歳未満の場合は保護者の同意が必要応募多数の場合は抽選でテスターを決定

当選者には「Re・De Ring Gen2およびサイジングキット」が発送されます。

「Re・De Ring Gen2」は睡眠・活動データを計測する次世代スマートリングで、「WellthVerse」アプリとの連携により、健康行動データを活用した新しいウェルネス体験の検証が行われます。

デバイス・アプリ・コミュニティ・インセンティブが一体となった体験を先行して試せる機会です。

テスト用のClosed β版アプリは製品版とは別にインストールする必要があり、「Re・De Ring Gen2」と連携してから利用できます。

検証中につき、予期しない不具合によりデータが消失する可能性があります。

また、Closed β期間中に蓄積したWellthVerseのデータはテスト終了後にリセットされる可能性があるため、事前の確認が必要です。

本テストで知り得た情報(スクリーンショット・動画・テキスト・仕様・不具合など)は機密情報となります。

これらをSNSや外部掲示板へ公開・投稿することは禁止されています。

募集締め切りや結果発表などの詳細なスケジュール、および応募方法はWellthVerse公式Discordサーバー内で随時案内されます。

WellthVerse プロジェクトロードマップ

2026年6月更新版のロードマップに基づき、アプリ開発とパートナーシップの拡大が進められています。

ロードマップは開発状況・市場環境・パートナーシップの進展に応じて変更される可能性があります。

「WellthVerse」が構想するのは、日々のウェルネスデータや健康行動が本人にとってより意味のある形で還元され、暮らしの中で自然に続けたくなる仕組みです。

「Re・De Ring Gen2」との連携により、睡眠や活動データを活用した新しいウェルネス体験の可能性が段階的に検証されていきます。

毎日の歩行・睡眠・活動が積み重なって価値に変わる体験を、正式版より先にスマートリングとともに試せます。

健康行動が報酬につながる新しい生活の形を、Closed βテスターとして最前線で体感できます。

「WellthVerse」のClosed βテスター募集の紹介でした。

よくある質問

Q. Closed βテストはいつから始まりますか？

A. 2026年6月末よりClosed βテストが提供開始される予定です。

正式版アプリのサービス提供開始時期は未定で、Closed βテストの状況を踏まえて後日案内されます。

Q. テスターに当選した場合、何が提供されますか？

A. 当選者には「Re・De Ring Gen2およびサイジングキット」が無償で発送されます。

この次世代スマートリングを使用してClosed β版アプリと連携し、一部機能を先行して体験できます。

Q. 応募に必要な条件は何ですか？

A. Closed β版アプリを使用して週1回のアンケートに回答できること、iOS 15以降またはAndroid 8以降の端末を所持していること、15歳未満の場合は保護者の同意を得ていることが条件です。

応募多数の場合は抽選でテスターが決定されます。

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