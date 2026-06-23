ExcelのままクラウドDBへ移行できる！ KUIX「SMART DATA COLLECTOR」

記事ポイント ExcelをそのままにクラウドDBと連携し、ファイル肥大化と動作の重さを解消ワンクリックで転記作業を自動化し、手入力ミスのリスクを排除ノーコードで導入でき、既存ExcelのフォーマットYや関数をそのまま活用 ExcelをそのままにクラウドDBと連携し、ファイル肥大化と動作の重さを解消ワンクリックで転記作業を自動化し、手入力ミスのリスクを排除ノーコードで導入でき、既存ExcelのフォーマットYや関数をそのまま活用

KUIXは、Excel業務の改善に特化したクラウド型WEBデータベースサービス「SMART DATA COLLECTOR（スマコレ）」を、リードスピーカー・ジャパンの取引先・製品管理業務に採用しました。

Excelの使い勝手はそのままに、データ管理の基盤だけをクラウドへ移行できるサービス。

KUIX「SMART DATA COLLECTOR」

「SMART DATA COLLECTOR（スマコレ）」は、ExcelとクラウドデータベースをExcelアドイン経由で直接連携させることに特化したSaaSサービス。

既存のExcelフォーマットや関数をそのまま活用しながら、データの収集・蓄積・一元管理を実現します。

ノーコードで利用できる設計のため、大規模なシステム開発を必要とせず幅広い規模の企業に対応しています。

今回の採用事例では、リードスピーカー・ジャパンの営業部門が顧客取引先情報および製品管理のデータ集計業務にスマコレを導入しました。

長年にわたるExcel運用が積み重なり、ファイルの容量肥大化と転記作業の煩雑さという2つの課題を抱えていた状況を、クラウドDBへの移行によって解消しています。

導入後の担当者からは「Excelの仕様をそのまま継続して使うことができ、違和感がないのがありがたいです。これまで手作業で行っていた転記作業を減らせたことで、確認や修正にかかる負担も軽減されました。」という声が届いています。

ExcelからクラウドDBへの移行フロー

リードスピーカー・ジャパンの営業部門では、マスタシートから複雑な関数式で各ファイルを参照する仕組みを長年運用してきました。

過去の膨大なデータが蓄積されるにつれてファイル容量が増大し、ファイルを開く・更新するといった基本操作に大きな負荷がかかる状態。

スマコレの導入により、従来Excelファイル内に保持していたマスタ情報をクラウド上のデータベースで一元管理する体制へ移行しました。

各担当者は必要なデータだけをその都度取得・更新できるようになり、Excelファイルそのものの肥大化を抑制できます。

ファイル操作時の負荷も軽減され、日々の作業がスムーズになりました。

もう一つの課題だった転記作業についても、Excelアドインを通じてワンクリックでデータのアップロードと取得が可能になりました。

シート間での手作業による転記を排除したことで、入力ミスが起きた際の確認・修正の手間も大幅に減っています。

さらに、これまで使ってきたExcelのフォーマットや関数はそのまま活用できます。

現場の運用方法を変えることなくスムーズな移行を完了しており、導入に伴う操作変更の学習コストがほとんどかからない点が、スムーズな定着につながっています。

スマコレでできること

スマコレは「活Excel」という考え方を軸に、業務で利用しているExcelファイルをそのまま使い続けながらクラウドデータベースの機能を得られます。

Excelが苦手とするデータ収集や大量データの蓄積・一元管理の役割をスマコレが担い、普段のExcel操作はそのまま継続できます。

設定においてプログラムの知識は不要で、複雑なシステム開発なしに利用を始められるノーコードツールです。

ITリソースが限られる環境でも、専任エンジニアを用意しなくても運用を開始できる点が特徴です。

データ収集はワンクリックで完了し、クラウドデータベース上で大量のデータをまとめて管理できます。

担当者ごとにバラバラになりがちなExcelファイルのデータを一か所に集約できるため、情報の散在や属人化を防ぐ運用体制を整えられます。

手作業で行っていた転記を自動化することで、確認・修正にかかる時間を別の業務へ回せるようになります。

スマコレは、Excelの操作感を変えずにデータ管理の課題を解消できるサービスです。

重くなったExcelファイルの肥大化を防ぎ、ワンクリックで転記を自動化する仕組みを、ノーコードで手軽に取り入れられます。

KUIX「SMART DATA COLLECTOR」の紹介でした。

よくある質問

Q. スマコレを導入すると既存のExcelファイルは使えなくなりますか？

A. これまで利用していたExcelのフォーマットや関数はそのまま活用できます。

現場の運用方法を変えることなく移行でき、操作の違和感もありません。

Q. スマコレのデータ収集はどのように行いますか？

A. ExcelアドインからワンクリックでデータのアップロードとクラウドDBからの取得が可能です。

手作業による転記を排除し、入力ミスのリカバリー負担も軽減できます。

Q. プログラムの知識がなくても利用できますか？

A. ノーコーディングツールのため、設定にプログラムの知識は不要です。

複雑なシステム開発なしに利用を開始でき、大規模なシステム導入なしにデータのクラウド管理を実現できます。

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