「ソフトバンク０−５オリックス」（２３日、みずほペイペイドーム）

ソフトバンクはまた身長２メートル１３センチの“天敵”にやられた。オリックスの先発・ジェリーに６回零封され、リリーフ陣も攻略できずに今季５度目の完封負けを喫した。これでジェリーに対しては計１８イニングで１点しか奪えていない。

小久保監督は「（これまでと）メンバーを替えてチャレンジしたけどね。また次もチャレンジしますよ」と話した。

先発した上沢は５月１５日以来の１軍復帰登板で５回３失点。３敗目を喫した。降板後には「５回の失点が悔やまれます。特に３失点目を防がないといけなかったし、防ぐチャンスはあったと思う」とコメントした。小久保監督は「交代した後に話をしたけど、肘の不安もなくて投げきれたと言っていた。残りのシーズンで引っ張っていってもらわないといけないピッチャー。明日反動が来ないことを祈ります」と話した。

また、九回裏２死で顔面に死球を受けた石塚について、小久保監督は「まともに当たっている。救急車で病院に行くしかないですね」と心配そうだった。担架に乗せられた石塚はまばたきをするなど、反応は示していた。