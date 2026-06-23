Ado、世界最大級エージェンシーWMEと契約 海外での活動を加速
歌い手・Adoが、世界最大級のエンターテインメントエージェンシーWME（William Morris Endeavor）と、日本を除く全世界におけるエージェント契約を締結したことを発表した。エージェント契約締結後もAdoが所属するクラウドナインは、引き続きAdoのマネジメント全般を継続する。
【動画】Ado自身初となる“実写ミュージックビデオ”の映像
Adoは5月、クラウドナインと、米音楽フェス『Coachella』を手がけるGoldenvoiceがロサンゼルスで共同開催した北米史上最大規模のJ-POPフェスティバル『Zipangu 2026』でヘッドライナーを務めた。さらに8月に米音楽フェス『Lollapalooza』のGrove Stageでのヘッドライナー出演、また、日本人女性ソロアーティストとして初となる国内フェス『SUMMER SONIC 2026』でのヘッドライナー出演を予定しており、現代J-POPを代表するアーティストとして世界的な存在感を確立している。
昨年に開催されたワールドツアー『Hibana』は、日本人アーティストとして前例のない成功を収めた。世界33都市・全34公演で50万人以上を動員し、アジア、オーストラリア、ヨーロッパ、北米、南米の5大陸を巡る自身最大規模のツアーを実施。ロサンゼルスのCrypto.com ArenaやニューアークのPrudential Centerなど、西洋圏を代表するアリーナ会場を完売させた初の日本人アーティストとなり、歴史を塗り替えた。
今回のWMEとの契約を通じて、今後はそのグローバルネットワークとノウハウを活かし、海外においてさらなる活動の場を広げていく。
WMEは、アメリカを拠点とする世界最大手のタレントエージェンシーのひとつ。映画、テレビ、音楽、スポーツなど、エンターテインメントおよびスポーツ分野全般において、アーティストやクリエイター、アスリートのエージェント業務を手がけている。長い歴史とグローバルネットワークを活かし、ハリウッドを中心とした世界のエンターテインメント業界で確固たる地位を築いており、現在はロサンゼルス、ニューヨークをはじめ、ロンドンやパリ、シドニーなど世界各地に拠点を展開。音楽分野においては、Adele、Billie Eilish、Bruno Mars、Coldplay、Foo Fighters、Justin Timberlake、Olivia Rodrigo、Rihanna、Sam Smith、Shakira、Snoop Dogg、The Weeknd、The Killersなど、世界的な影響力を持つアーティストをはじめとする数多くのトップタレントのエージェント業務を行ってきた実績を持つ。
【動画】Ado自身初となる“実写ミュージックビデオ”の映像
Adoは5月、クラウドナインと、米音楽フェス『Coachella』を手がけるGoldenvoiceがロサンゼルスで共同開催した北米史上最大規模のJ-POPフェスティバル『Zipangu 2026』でヘッドライナーを務めた。さらに8月に米音楽フェス『Lollapalooza』のGrove Stageでのヘッドライナー出演、また、日本人女性ソロアーティストとして初となる国内フェス『SUMMER SONIC 2026』でのヘッドライナー出演を予定しており、現代J-POPを代表するアーティストとして世界的な存在感を確立している。
今回のWMEとの契約を通じて、今後はそのグローバルネットワークとノウハウを活かし、海外においてさらなる活動の場を広げていく。
WMEは、アメリカを拠点とする世界最大手のタレントエージェンシーのひとつ。映画、テレビ、音楽、スポーツなど、エンターテインメントおよびスポーツ分野全般において、アーティストやクリエイター、アスリートのエージェント業務を手がけている。長い歴史とグローバルネットワークを活かし、ハリウッドを中心とした世界のエンターテインメント業界で確固たる地位を築いており、現在はロサンゼルス、ニューヨークをはじめ、ロンドンやパリ、シドニーなど世界各地に拠点を展開。音楽分野においては、Adele、Billie Eilish、Bruno Mars、Coldplay、Foo Fighters、Justin Timberlake、Olivia Rodrigo、Rihanna、Sam Smith、Shakira、Snoop Dogg、The Weeknd、The Killersなど、世界的な影響力を持つアーティストをはじめとする数多くのトップタレントのエージェント業務を行ってきた実績を持つ。