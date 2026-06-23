「広島３−７巨人」（２３日、マツダスタジアム）

巨人が広島戦に３連勝で首位タイに浮上した。先発・戸郷が苦しみながらも７回途中５安打３失点で４勝目。松本が２打席連続適時打を放つなど勝負強さを見せた。

橋上監督代行は試合後、戸郷について「本調子かというとそうでもなかった気もしますけど、粘り強く放ってくれましたし。きょうは投げることはもちろんなんですけど、最初のバントと次のバント、結局得点に結びついてしますし、最後の四球も得点に結びついていますので。投手といえども現状のセ・リーグであればやれることをしっかりやってくれたのが、攻撃の方でも大きなプラスだったなと思います」と投打に渡る活躍を評価した。

戸郷は５月１９日・ヤクルト戦の初勝利から４連勝となった。橋上監督代行は「もう、私の中では一番いいときの状態に戻っているという風に見ています」と話した。

２本の適時打を放った松本に対しては「いい状態というか、もしかしたら彼の本来の力という感じもします。チームが変わって、リーグもかわってですね、そういったものに対して少しずつ、環境も含めて落ち着いてできるような状態になってきたんじゃないかというふうに思います」と話した。