◆パ・リーグ 楽天８―４西武（２３日・山形市）

首位・西武はワイナンス、浜屋で計８失点を喫するなど５月２０、２２日以来、約１か月ぶりの連敗。４月２８〜３０日・日本ハム戦（ベルーナＤ）以来、１６カードぶりのカード負け越しを喫した。

先発したアラン・ワイナンス投手は５回を投げ６奪三振、９安打２四球、来日ワーストの５失点。初回は走者を出すも無失点の立ち上がり。２回も１死一、二塁としたが、無失点で切り抜けた。

ところが２点リードの３回、２安打１四球で１死満塁とすると、４番・マッカスカーに２点中前適時打を打たれ同点とされる。２死一、二塁からは村林に左翼越えの勝ち越し２点二塁打を許し、一挙４点を失った。５回１死ではマッカスカーに左翼スタンド最上段に飛び込むソロ本塁打を浴びた。

６回から２番手で登板した浜屋は味方の失策もあり１死満塁としたあと、浅村に押し出しの四球を与え１点を失う。２死満塁からは渡辺にまたも押し出し四球を与えて１点を失い、続く村林の打席ではボークで三塁走者の生還を許した。村林にも四球を与え再び２死満塁としたあと、続く堀内を投ゴロに打ち取りようやく３個目のアウトを奪ったが、４０球を費やし３失点だった。

打線は２回１死一塁で石井が右中間への適時二塁打を放ち先制。２回にも１死二塁から長谷川が左翼線を破る二塁打を放ち１点を追加した。

６点ビハインドに変わった７回には無死二、三塁からカナリオが左前適時打、１死一、三塁となってからは岸の三ゴロの間にさらに１点を追加した。だが、反撃もここまでだった。

チームは２１日は１３時から京セラドームでデーゲームを行い帰京。２２日は１８時から東京ドームで投手９人をつぎ込んで延長１２回、４時間３８分に及んだ試合を行い、２３日は朝から山形に移動して１８時からナイターという過酷なスケジュールの中で、疲労感の増す連敗となった。