「阪神３−４ヤクルト」（２３日、甲子園球場）

首位・阪神は３位・ヤクルトに今季１５度目の逆転負けを喫し、連勝が３でストップ。この日勝利した巨人に同率首位に並ばれ、セ・リーグは再び上位３チームが０・５ゲーム差にひしめく状況となった。

試合後、藤川監督は６回３安打無失点だった先発・才木について「６回１００球ですか。ピンチをしっかりしのいで、ゲームはしっかりつくってくれましたね。今後につなげていってもらえたらいいかなと思います」と評価。５月２４日・巨人戦以来、１カ月ぶりの勝利となる６勝目の権利は消えてしまったが、次回以降の好投を期待した。

８回に４失点して逆転を許した３番手・岩崎については「１−０で非常に難しい試合展開ですから。また明日以降やってくれると思います」と責めずに信頼を口にした。

そして八回に大山の２ランで１点差に迫ったところを問われると、「その前にね、終盤のところでこちらがいい攻撃がね、仕掛ける必要があるかなと思います。また明日以降、いいゲームの展開にね、持っていかなければなと思いますけどね」」と攻撃を悔やんだ。