AKB48を契約解除された花田藍衣（21）が23日、自身のXに投稿した動画で丸刈り姿を公開した。5月1日から体調不良のため活動を休止。この日、グループの公式サイトで契約解除が発表されていた。

発表によると、花田は2025年12月ごろから体調不良を理由とした遅刻を繰り返し、今年5月から活動を休止。その後、特定ファンとの私的なつながりが判明したという。運営は本人からの説明と関係者への聞き取り内容に食い違いがあったとし、復帰に向けた協議を重ねて求めたものの、話し合いが成立しなかったと説明された。グループの契約解除は初となる。

花田は活動休止中の今月16日に自身のXに、涙を流す絵文字を投稿。続く投稿では「ファンのみなさんへ 私からお話があるので6/23 21:30〜SHOWROOM配信をします！見にきてください」と生配信を告知していた。

そして、この日、午後4時にAKB48の公式サイトで花田の契約解除が発表された。花田は午後9時30分を予定していた生配信前の午後7時58分にXを更新。「配信はできないかもしれないので動画を撮りました。皆さんに見て頂きたいです」とつづり、丸刈りが少し伸びたような短髪姿で涙ながらに謝罪する約9分の動画を公開した。

動画では「私はAKB48として活動中だったにも関わらず、特定のファンの方と私的に会った際に路上で手をつないでしまいました。アイドルとして自覚に欠ける行動だったと思います。本当に申し訳ありません」とファンとのつながりを認めて謝罪。「AKB48が大好きですし、まだここで頑張って行きたかった…というのが私の今の素直な気持ちです」と涙を流し、AKB48への思いを語っていた。

花田は2005年6月生まれ、神奈川県出身。2024年3月に19期生としてお披露目された。キュートなルックスとあざとく人懐っこいキャラクターで“天性の釣り師”として躍進。25年に65枚目シングル「まさかのConfession」で初選抜入りし、3作連続で選抜入りを果たした。次世代を担うメンバーして活躍が期待されていた。