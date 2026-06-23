しほママの防災術、防災士の柳原志保さんとお伝えします。



きょうのテーマは、「大雨になる前に！浸水防ぐ水のう作り」です。



熊本県内も、あすの明け方から非常に激しい雨の予想となっていて家の浸水にも警戒が必要ですよね。



■永島由菜キャスター

今回は私がしほママの家にお邪魔して大雨対策を学び、水のう作りに挑戦しました。やってみないと分からない意外な難しさがありました。





■永島キャスター「大雨の前にできる対策って何がありますか？」

■しほママ「ではまず、外回りから確認していきましょう」



■しほママ「雨の水がたまる雨どい、葉っぱとかが詰まっていると水がきれいに流れていかない。」



■雨どい

雨どいが詰まって雨水を適切に排水できないと雨水が建物の外壁の内部に浸入することがあり、腐食やひび割れなどの劣化につながります。

点検が危険だと感じる場合はハウスメーカーや工務店などの業者に頼むようにしましょう。



続いてチェックするのは、家のまわりの排水溝です。



■しほママ「葉っぱとかがいっぱいあったらここで止まってしまってあふれてうちの方に流れてきてしまうので、家のまわりのお掃除をしっかりしないといけないなと思います」



風が吹いたときに排水溝を覆ってしまわないよう、排水溝の上だけではなく、周辺も掃除することがポイントです。



次に向かったのは、風呂場。



■永島キャスター「風呂場で何するんですか？」

■しほママ「このポリ袋を使って水のうを作ります。水が家の中に入ってくるのを防ぐためのものです。」



■記録的大雨/2025年8月

去年8月の記録的大雨では県内の床上浸水を含む半壊の被害は2696棟、床下浸水を含む一部破損は5870棟でした。

■土のう

浸水を防ぐためによく使われるのが土のうですが、大量の土を用意するのは難しいので今回は水のうを作ります。



使ったのは45リットルのビニール袋。



1枚だけだと破れる心配があるので2枚重ねて水を入れます。

ここでの注意点が・・・水の量！



3分の1ほどしか入っていませんが・・・。



■永島キャスター「ずっしりきますね」



■しほママ「玄関まで距離があるおうちだと、何回もやらないといけないからね、重いよね」

■永島キャスター「見た目と全然違いますね」



袋の3分の1でもおよそ10リットル、10キロあり、持ちづらさもあいまって大変でした。



■毛布で！

そんなときは毛布などに乗せて引っ張ると少し楽に運べました。いずれにせよ、ご自身が運べる重さに調整することが必要です。



玄関に置いた後も問題が！



■しほママ「これでは高さがどうですか？」



■永島キャスター「効果がないように思える…」

水が袋の中で広がってしまい、高さがないので水のうの意味がなくなってしまいました。



そこで・・・



■段ボール、ビニールシート

玄関の幅に合わせた段ボールに水のうを入れ、段ボールが濡れないようにビニールシートで覆います。

■完成

これで、高さと重さを備えた浸水を防ぐ壁ができました！



■しほママと永島キャスター

「結構疲れますよね」

「水のうって簡単にできるイメージありましたけれど、体力がいるので大雨が降るって分かっていたら事前にやっておくことが大切ですね」

「高齢の方だと、一人暮らしの方だと大変なので早めだったらご近所さんにお手伝いいただくとかもできると思います」



玄関先だけではなく、家の中でも下水があふれてくるおそれがあります。キッチンや風呂場、トイレなどに水のうを置いておくと安心です。

【スタジオ】

■緒方太郎キャスター

避難情報が出ている市町村もありますがその場合はどうしたらいいですか？



■しほママ

今から外での作業は危険ですので家の中でできる対策をしましょう。



トイレなどに水のうをおくだけなら今すぐ安全にできます。ただ、一番大事なのは命ですから危険を感じる前に避難をお願いします。