余命半年で“初恋相手との不倫”に踏み切った夫が、「3カ月だけは自由にさせて」と妻にすがったワケ【著者インタビュー】
【漫画】本編を読む
「ただの浮気」「身勝手すぎる」と話題の不倫マンガ『余命宣告不倫 純愛ぶってるけど、それただの浮気だから』（ミロチ/KADOKAWA）。
主人公・葵は、夫・颯太から「癌が見つかったこと」「余命が半年であること」を告げられてしまう。彼女がショックを受ける中、夫が口にしたのは「死ぬ前に3カ月だけ、初恋の女性と付き合いたい」という願いだった。堂々たる不倫宣言をされてしまった葵は、苦悩の末にその願いを聞き入れる。妻の公認を得て不倫に溺れていく夫だったが、その裏には思いもよらない策略があり…。
--タイトルの「純愛ぶってるけど、それただの浮気だから」という部分に、サレ妻の冷静な視点を感じました。このタイトルは不倫当事者が自身の恋路を「純愛」「運命」と形容し、正当化しがちな現象へのアンチテーゼのようにも感じられますが、このタイトルに決まった経緯を教えてください。
ミロチさん（以下、ミロチ）：本作のタイトルは編集担当さんが考えてくださったのですが、このタイトルを聞いたとき「直球でわかりやすいし、まさに不倫を正当化する颯太にピッタリなタイトルだな！」と感じました。
--夫の颯太の余命を「半年」に区切ったこと、そのうちの「3カ月」を不倫期間にしたことには、どんな意図があったのでしょうか？
ミロチ：颯太の病気と、その病状により自由に動ける期間がどのくらいか、という計算によるものです。
また、「3カ月だけは自由にさせて」と不倫を切り出すのは、不倫相手と家族とで、残された時間を半分ずつにしたよ…とアピールして妻に納得してもらおう、という彼の算段、という設定です。
文＝吉田あき