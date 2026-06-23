新日本プロレス２３日の後楽園大会で、Ｙｕｔｏ―Ｉｃｅ（２９）がタイチ（４６）を撃破し真夏の祭典「Ｇ１クライマックス」（７月１１日、米シカゴで開幕）の出場権を獲得した。

今年のＧ１出場メンバーはすでに２０選手中１６選手が発表済み。残る４枠を争って出場者決定戦が行われる。ＩｃｅはＡブロックの１枠をかけて、タイチと激突した。

前哨戦からリング内外で乱闘を繰り広げていた両者は、互いに一歩も引かない打撃戦を展開した。強烈なデンジャラスバックドロップでマットに突き刺されたＩｃｅは、Ｃｒｕｅｌｌａ（顔面へのシングルドロップキック）をカウンターのカチ上げ式エルボーで迎撃される。前落としから後頭部へのＣｒｕｅｌｌａを決めても、タイチの垂直落下式ブレーンバスターでダブルダウンに持ち込まれた。

さらにブーツ合戦に打ち負けるとバックドロップホールドを決められるが、これはカウント２でキックアウト。強引にタイチをコーナーに逆さ吊りにしての一人Ｋ．Ｏ．Ｂよろしくサッカーボールキックを発射して応戦した。

ＣｒｕｅｌｌａをブロックされたＩｃｅはスライディングラリアート、ジャンピングハイキックで再び劣勢に。それでも天翔十字鳳をキャッチして、強烈なヘッドバットを顔面に叩き込みエルボーを発射。最後はついにＣｒｕｅｌｌａを叩き込み、３カウントを奪った。

激闘を制したＩｃｅは「タイチ、下っ端時代からお前と話したことねえけどよ、お前の深いところも知らんけどよ、俺はお前が好きだ。この団体のためによ、いろいろ発信したりよ、リング上では真正面からすべて受け止めてくれる。キャリアもまだ短いし、この業界のこともよう分からんけど、一個だけ分かるんだ。タイチっていうプロレスラーは新日本プロレスに絶対に必要な存在なんだよ」と対戦相手を称賛。

続けて「俺と関わってくれて、新日本プロレスで戦い続けてくれて、俺をまた強くしてくれて、ありがとう」と感謝の言葉を口にした。

ともあれ、これで堂々のＧ１初出場が決定。「Ｇ１クライマックス、常に俺が火元だ。タイチに勝ったんだ。アイツに勝った。義理がよ、俺をさらに奮い立たせる。お前らはプロレスを見てる時だけは、何も考えなくていいんだ。ただ感じろ。Ｌｅｔ，ｓ Ｇｅｔ Ｈｉｇｈ！ Ｂｉｇ Ｕｐ！」と決めゼリフで締めくくったＩｃｅが、台風の目となれるか、注目だ。