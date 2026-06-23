新日本プロレスは23日、後楽園ホールで「Road to G1クライマックス」を行った。

IWGPジュニアヘビー級王座挑戦権争奪4WAY戦（誰か1人が勝てば終わり）はミスター・ワト、フランシスコ・アキラ、藤田晃生、SHOの4人で争われた。

入場からSHOが放送席のYOHに絡む。試合はワトと藤田がエルボー。アキラとSHOがワトを鉄柵。連係も不意を突いてのフォール。ワトがカットでカウント2。5分すぎ、ワトがエルボー、藤田、逆水平、脳天砕き。コーナーに3人を乗せて藤田が投げ捨てるもはね返される。

10分すぎ、再び藤田とワトが張り手。アキラのニールキックなどで追い込む。藤田が原爆固めも決まらない。

アキラとワドがラリアット合戦。高角度原爆固めもDUOKIが乱入しボードで一撃した。YOHも参戦するも藤田のボード攻撃にダウン。アキラがボードを奪い、最後は藤田に一撃でKOした。アキラが15分35秒、Crown Fallからエビ固めでワトに勝利し挑戦権を獲得した。

マイクを持ったアキラはYOHにリングに早く上がることを促す。「YOH、YOHゲーム勝った」と胸を張る。王者がマイクを持つ。「アキラ、おめでとう。僕は王者として君を迎え撃ちます。全力で来い。アキラ100％で来い」と小馬鹿にする発言。それに怒ったアキラはベルトで殴打し、YOHを完全にKO。再びアキラは「YOH、感謝しろ、お前にわかるように、話してやる。やっとの思いで頂点にたどり着いたな。でもお前の時間はもう終わりだ。YOH俺がお前の全てを奪い、ぶっ潰す。そして何より、お前のファンを絶望させてやる」とYOHを足蹴にベルトを掲げ、豪語した。