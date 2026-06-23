中東情勢の影響で住宅の塗装などに使うシンナーの調達が困難になっています。こうした中、国が23日から始めたのはメーカーが工務店などに直接販売する仕組みです。県内の業者を取材しました。



リフォーム工事が進む新潟市西区の住宅。



外壁に塗っていたのは白い塗料です。



新創・帆刈勇蔵社長

「シンナーは入れる場合入れない場合がある。（塗料が）はがれにくいという」





石油由来のシンナー。建物をきれいに塗り上げるため大きな役割を果たしていますが、塗装を手掛ける新潟市のリフォーム会社は頭を悩ませていました。新創・帆刈勇蔵社長「もういま問屋さんに（シンナーが）ないという状態。ホームセンターに転々とあっち行ったりこっち行ったりみたいな形で、 あ きょうあったね3缶あったからここから買っていこうみたいな。かき集めている」中東情勢の悪化により調達が困難になっていて、リフォーム工事が止まっている現場もあるといいます。こうした中、新たな対策が・・。リポート「政府が目詰まり解消に取り組む シンナーが届きました」それが、シンナーをメーカーが直接販売する仕組みです。これまでメーカーから卸売業者を経て工務店などに流通していましたが、供給の偏りなどで流通に目詰まりが起こっていました。23日からは現場の工務店などが国土交通省の窓口に相談を行い、供給不足が確認されれば通販大手アスクルのサイトを通じて注文できるようになるということです。新創・帆刈勇蔵社長「ありがたいですね、ぜひ低予算で出してもらうと我々うれしいです。やっと心配がなくなる」事業者が直接購入できるようになるシンナー。「目詰まり」の解消のほかに需要の高まりによる価格の上昇を抑えることが期待されています。