51歳女優、会社代表と結婚発表！ 「強運＆勇気すごい」「旦那さんが奥さんの姓を選択したことに感心」
俳優のしゅはまはるみさんは6月23日、自身のX（旧Twitter）を更新。会社代表の男性との結婚を発表し、反響を呼んでいます。
【画像＆写真】会社代表と結婚を発表した51歳女優
この投稿には「ご結婚おめでとうございます！」「泣いちゃうぐらい素敵！」「強運＆勇気すごい」「いくつになっても縁はあるものですね」「幸せオーラ全開でめちゃめちゃ綺麗」「旦那さんが奥さんの姓を選択したことに感心しました」などの声が寄せられています。
(文:堀井 ユウ)
【画像＆写真】会社代表と結婚を発表した51歳女優
「主浜姓への改姓を選んでくれました」「【結婚のご報告】いつも応援してくださっている皆様、お世話になっている皆様へ。昨年末に結婚相談所への登録をお伝えしましてこの半年、51歳という年齢であらためて『ひとりの方と人生を共にする約束』に真剣に向き合ってまいりました」と始めたしゅはまさん。「どうやら私はかなりの強運だったようで、一生隣で笑っていたいと思える方と巡り会え、本日入籍いたしました。お相手は、主に映像制作を手がける株式会社PUNK.代表の高野輝次（※「高」ははしごだか）さんです」と報告しました。しゅはまさんと高野さんのすてきなツーショットも掲載しています。「過去の結婚経験から改姓は望んでいなかった」というしゅはまさんですが「『性別による不利益の差を少しでも減らしたい』という考えを持った高野さんが、主浜姓への改姓を選んでくれました」と、夫の高野さんが改姓したことも明かしました。
結婚相談所のインタビュー動画も紹介同日の別の投稿では「私が登録し半年間お世話になった結婚相談所"マリッジエンタテインメント"のインタビュー動画もどうぞ見てやってください！」と紹介し、YouTubeのURLも公開。「そうは見えないかもしれないけど照れくさくてずっと変な汗かきながら喋りました！」ともつづっています。気になった人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:堀井 ユウ)