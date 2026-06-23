◇パ・リーグ オリックス5―0ソフトバンク（2026年6月23日 みずほPayPay）

オリックスが連敗を2で止め、ビジターでの連敗は6でストップ。対ソフトバンク戦はこれで4連勝とした。

正捕手の一発が、天敵攻略への号砲となった。3回2死から若月が、上沢のスライダーを捉えて打球は左中間テラスへ一直線。今季168打席目の1号ソロで、初回先頭から8打者連続でアウトを奪っていた右腕から先制した。

森友を上半身のコンディション不良で欠く中、先発マスクをかぶり続ける扇の要の一発で先手を取ると、5回には宗と西川の適時打で2点を追加。4月18日の対戦でノーヒット・ノーランまであと2死まで迫られるなど、通算41試合で24勝（9敗）を献上していた“オリキラー”上沢を、5回でマウンドから引きずり降ろした。

投げては先発・ジェリーが、6回2安打無失点の好投で今季3勝目。ソフトバンク戦は今季3試合計18イニングでわずか1失点と、鷹キラーぶりを誇る。

試合は9回に登板した守護神のマチャドの2死からソフトバンク・石塚へ投球が顔面付近を直撃。危険球退場となる場面があった。代わった山崎が最後を締めた。