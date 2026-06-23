【FIFAワールドカップ2026】ノルウェー代表 3ー2 セネガル代表（日本時間6月23日／ニューヨーク・ニュージャージー・スタジアム）

【映像】怪物・ハーランド、技ありの“芸術的テクニカル弾”を放つ瞬間

怪物FWが圧巻の決定力を見せつけた。ノルウェー代表FWアーリング・ハーランドが、利き足ではない右足でクロスに合わせてゴールを奪うと、異次元の決定力にファンも驚きを隠せない様子だった。

日本時間6月23日、FIFAワールドカップ2026グループI第2節でノルウェー代表はセネガル代表と対戦した。

後半開始直後の48分に左足で今大会3ゴール目を決めたハーランドは、58分には逆足で技ありの一撃を決める。

右サイドを突破したDFマルクス・ペデルセンからの折り返しは中央で味方に合わなかったものの、セネガル代表守備陣のクリアが中途半端になったところをMFパトリック・ベルグが回収した。

ベルグが左足で浮き球のクロスを送ると、ハーランドが右足でフィニッシュ。丁寧に足の面を作って合わせたシュートはクロスバーを叩き、そのままゴールへ吸い込まれた。

DAZNで解説を務めた水沼貴史氏（元日本代表）は、「今のは（利き足ではない）右足ですけど、体の無理が効くというか、すぐに右に切り替えながらシュートを打てる。上も下もどんなボールでも対応しますよね」とコメントした。同じくDAZNで解説を務めた高岡伶颯氏（サウサンプトン）も「大きい選手なのに無理が効くのは凄いですね」と、圧巻のフィニッシュワークを絶賛した。

怪物FWのゴール前での決定力はSNSでも話題となり、ファンからは「ハーランド恐るべし！」「笑うしかない」「マジなにしてんのw」「デカくて上手い」「ゴールの匂いしかしない」「簡単に点決めてるな」と驚きの声が相次いだ。

その後、ノルウェー代表はセネガル代表に反撃を許したものの、3ー2で逃げ切って勝利。グループリーグ2連勝を飾り、ラウンド32進出を決めた。

（FIFAワールドカップ2026）