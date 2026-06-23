アイドルグループHKT48石橋颯（20）が23日、グループからの卒業を発表した。発表はこの日開催のチームH「目撃者」公演内で行われた。

公式サイトにもお知らせが掲載され、「本日の劇場公演にて、石橋颯より卒業の発表がございました。つきましては、改めてファンの皆様にご報告させていただきます」とし、「石橋颯とは卒業に関して、本人の意向を尊重し、話し合いを重ねてまいりましたが、2026年秋頃にHKT48での活動を終了させていただくこととなりました。ファンの皆様には突然の発表となりましたことを、深くお詫び申し上げます。正式な活動終了日等の詳細は決定次第、ご報告をさせていただきます。いつも温かく応援をしてくださっているファンの皆様、支えていただいている関係者の皆様に感謝の気持ちを込めて、今秋まで活動してまいりますので、引き続き、石橋颯の応援を何卒よろしくお願いいたします」と伝えた。

公演後、石橋も自身のXを更新し、「13歳でHKT48に加入して約8年。沢山の夢を叶えさせてもらいました」「寂しい気持ちもありますが、沢山思い出作ろうね 最後までよろしくお願いしますっ！」とコメントしている。

石橋は18年11月に5期生として加入。同期の竹本くるみ（22）と「いぶくる」として2度センターを務めるなど、グループの中心メンバーとして活動していた。