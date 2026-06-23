元テレビ朝日でフリーの竹内由恵アナウンサーが２３日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」（火曜・午後８時）に出演。世の男性がカッコをつけた際につくる一瞬の表情にもの申す一幕があった。

今回は「イケオジＶＳズケズケ女子」。

この日、「かつてカッコ良かった男性に多い瞬間があると思っていて」と話し出すと「ここ決めたい！ 会議でこれ決めたい！って時に、なんか眉毛と目の距離をフッと縮めたいんですよ、なるべく」と男性の表情について持論を展開した竹内アナ。

ＭＣの明石家さんまが「カッコつけたいってことか？」と聞くと「そう、そう」と同調。共演の舘ひろしの方を見ながら「舘さんの眉毛とかもそうだと思うんですけど、カッコいい男性が欲しいものって、私の分析だと眉毛と目の距離感が短めでキリッとされていて…」と具体的に説明。

その上で「それが本当にカッコ良かったらいいんですけど、たまに『集合写真！』とかやってる時に普通の顔だったのが、写真見たら、こうなってて」と、ただのしかめ面になっている表情を再現。「『えっ？ どうした？』って言う…」と苦笑しながら話していた。