

新しい学校のリーダーズ

新しい学校のリーダーズが23日、4thフルアルバム『From Tokyo with Love』を7月24日にリリースすることを発表した。あわせて、アルバムからの先行配信曲「Oi AG!」が7月10日にリリースされることも決定。さらに、2026年秋には全国5都市をめぐるZeppツアー「From AG! with Love 〜ライブハウスより愛を込めて〜」も発表された。

アルバムタイトルに含まれている「Love」には、「心からの誠実さ」を意味する「まごころ」という意味が込められている。結成10周年を経てなお進化を続ける彼女たちの今を、ホームタウン・東京から世界へ届ける、まごころを込めた一枚となる。

アルバムには、ファンクやシンセポップ、ロックバラードまで幅広いジャンルを横断する全10曲を収録。KANON・MIZYU・RINそれぞれの個性に寄り添ったソロフィーチャー曲も含まれ、グループとしての一体感だけでなく、4人それぞれの個としての魅力も存分に描かれている。

2026年秋には日本5都市をめぐるZeppツアー「From AG! with Love 〜ライブハウスより愛を込めて〜」の開催も決定。チケットはファンクラブ会員を対象に最速先行受付が2026年6月23日午後9時より開始する。

【アーティストコメント】

「『AG! Calling』、そして結成10周年を経て世界各地で体感したエネルギーを胸に、更なるBIG STAGEへ羽ばたくために！

我々の原点でありホームタウンの"Tokyo"からまごころを込めてお届けするNew Album 『From Tokyo with Love』。自分達自身を問い直し、奮い立たせ、新たな進化の真っ最中の私たちの、四味一体かつ四者四様の全10曲を詰め込みました。このアルバムとともに地球上でのたくさんの挑戦と成長、出会いへ向かって加速し続けます！」

【作品情報】

タイトル：『From Tokyo with Love』

配信日：2026年7月24日（金）

レーベル：88rising

リンク：https://atarashiigakko.lnk.to/FromTokyowithLove

収録曲：

01.Oi AG!（先行配信曲、7月10日リリース）

02.TTTTOKYO

03.Take Me With You

04.Catch That Train

05.Kore de E

06.Waiting for Good Time

07.Dance Dance

08.Chanka Chanka

09.Leave It All Behind

10.UTAGE HIKARU

【2026年秋 Zeppツアー開催】

2026年11月9日（月）東京・Zepp DiverCity(TOKYO)

2026年11月12日（木）札幌・Zepp Sapporo

2026年11月20日（金）名古屋・Zepp Nagoya

2026年11月22日（日）大阪・Zepp Osaka Bayside

2026年11月27日（金）福岡・Zepp Fukuoka