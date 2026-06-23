メッシが2ゴールでW杯歴代得点を18に更新 スカロニ監督「また得点してくれた。とても満足している」【サッカーW杯】



FWリオネル・メッシ PHOTO:Getty Images

サッカーのワールドカップ（W杯）北中米大会で6月22日（日本時間23日）、アルゼンチン代表FWリオネル・メッシ（インテル・マイアミ）がダラスで行われたオーストリア代表戦で2ゴールを決めてW杯通算得点を歴代最多の18に更新。

【結果詳細】グループJ アルゼンチン vs オーストリア｜FIFAワールドカップ（サッカーW杯）2026 北中米大会

チームは2-0で勝利して、2連勝でJ組2位以内でのグループステージ突破が決まった。

大会初戦でハットトリックを決めてW杯歴代最多得点記録の16に並んでいたメッシは、前半早々に得たPKの機会にはポスト右に外していたが、前半38分、ゴールを決める。

FWチアゴ・アルマダ（アトレティコ・マドリード）が持ち上がって左へ展開。DFファクンド・メディナ（マルセイユ）のマイナス気味の折り返しをメッシが左足で捉えてゴールネットを揺らし、1-0とした。

歴代記録の更新となった追加点は後半アディショナルタイム。

オーストリアの攻撃をブロックした味方のフィードを受けてメッシが右サイドをドリブルで攻め上がってカウンターに出る。

パスを受けたFWフリアン・アルバレス（アトレティコ・マドリード）のリバウンドを回収してメッシがシュート。相手DFに当たったリバウンドに自ら詰めて左足で決めた。

「インテンシティの高い厳しい試合になると分かっていたので勝ててよかった」とメッシ。

しかし、「2勝で勝ち点6とするプランだったから、勝利がうれしい。重要なのは突破を決めることだったから」と、自身の得点よりもチームの勝利を喜んだ。

アルゼンチン代表のリオネル・スカロニ監督は、「レオのパフォーマンスはとても満足している。また得点してくれた」と話した。

「今日は思うようなボール保持をできない時間帯もあったが、苦しい状況を乗り越える方法を分かっているのもこのチームの素晴らしいところだ」と話し、結果を出したチームのプレーを評価した。

J組は勝ち点6のアルゼンチンが首位に立ち、次戦は6月27日（日本時間28日）にヨルダンと再びダラスで対戦する。

オーストリアと、ヨルダンに2-1で勝利したアルジェリアが勝ち点3で並び、勝ち点のないヨルダンが4位となっている。



(KK)



＜FIFAワールドカップ（W杯）2026 北中米大会＞

第23回目の今大会はアメリカ、カナダ、メキシコの3か国による史上初の共同開催となる。出場枠が従来の32カ国から48カ国に拡大され、計104試合にわたる過去最大規模のトーナメントとして実施される。

開催期間：2026年6月11日～7月19日 ※現地時間

グループステージ：6月11日～6月27日

ラウンド32：6月28日～7月3日

ラウンド16：7月4日～7日

準々決勝：7月9日～11日

準決勝：7月14日～15日

3位決定戦：7月18日

決勝：7月19日

・全試合日程（大会スケジュール）

・グループリーグ（グループステージ）

・決勝トーナメント（ノックアウトステージ）