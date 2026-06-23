「こんなはずじゃ…」娘を楽しませたかっただけなのに。自分の行動を省みる父親／夫ですが会社辞めました【傑作選】〜葉月家の場合〜
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会社を辞めた夫と大黒柱妻、家庭を顧みない夫と手のかかる娘に悩まされる妻、不機嫌で家族を支配する夫に苦しむ妻…。自然豊かな葉山で暮らすそれぞれの家族は、様々な思いを抱えながら、一歩一歩前に進んでいきます。
神奈川県葉山町在住の漫画家・とげとげ。さんが、ご自身の体験や周囲の方々への取材をもとに、現代を生きる夫婦や家族の在り方を丁寧に描く『夫ですが会社辞めました』。その中でも特に人気の高い葉月家のエピソードを再構成してお届けします。
妻の香代は妊娠後期。この夏の旅行は難しいと圭太は考えていましたが、幼稚園のパパが息子とふたりで旅行に行く予定だと聞いたことや、妻の香代に強く勧められたこともあり、娘とふたりで旅行に出ることにします。
娘と訪れた遊園地。楽しそうな娘の笑顔を見ながら、圭太は幼い頃に一度だけ父親に遊園地につれてこられたことをを思い出します。父親は圭太に無関心な態度だったため、つまらなくなってしまった思い出が圭太にはありました…。
圭太は娘を楽しませたいと予定を詰め込んでいましたが、自分の予定通りにならない状況にいらだってしまいました。親が良かれと思って取った行動でも、うまくいかないことってありますよね。せっかくの旅行なのに子どもと気持ちがすれ違ってしまったら…、あなたならどうしますか？
著＝とげとげ。
会社を辞めた夫と大黒柱妻、家庭を顧みない夫と手のかかる娘に悩まされる妻、不機嫌で家族を支配する夫に苦しむ妻…。自然豊かな葉山で暮らすそれぞれの家族は、様々な思いを抱えながら、一歩一歩前に進んでいきます。
神奈川県葉山町在住の漫画家・とげとげ。さんが、ご自身の体験や周囲の方々への取材をもとに、現代を生きる夫婦や家族の在り方を丁寧に描く『夫ですが会社辞めました』。その中でも特に人気の高い葉月家のエピソードを再構成してお届けします。
妻の香代は妊娠後期。この夏の旅行は難しいと圭太は考えていましたが、幼稚園のパパが息子とふたりで旅行に行く予定だと聞いたことや、妻の香代に強く勧められたこともあり、娘とふたりで旅行に出ることにします。
娘と訪れた遊園地。楽しそうな娘の笑顔を見ながら、圭太は幼い頃に一度だけ父親に遊園地につれてこられたことをを思い出します。父親は圭太に無関心な態度だったため、つまらなくなってしまった思い出が圭太にはありました…。
圭太は娘を楽しませたいと予定を詰め込んでいましたが、自分の予定通りにならない状況にいらだってしまいました。親が良かれと思って取った行動でも、うまくいかないことってありますよね。せっかくの旅行なのに子どもと気持ちがすれ違ってしまったら…、あなたならどうしますか？
著＝とげとげ。