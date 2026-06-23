“物価高の象徴”として高止まりしていたコメの価格ですが、1月をピークに下落が続いています。

【写真を見る】新米が3000円台前半に？今後のコメ価格

焼き肉店で「ご飯おかわり無料」が復活

焼き肉店に「ご飯のおかわり無料」が復活しました。

全国32店舗展開する「焼肉くいどん」では、コメの価格高騰で2025年5月に「おかわり無料」を中止していました。

焼肉くいどんエリアマネージャー 古川創一さん

「（コメの）価格が落ち着いてきたことが大きな要因と、お客様から復活を望む声が大きくなってきましたので（再開した）」

一部の店舗限定で、ランチセットを注文すれば、ご飯が何杯でもおかわり無料です。

落ち着きつつある“令和のコメ騒動”。23日、埼玉県内のスーパーでは、銘柄米が税込みで2000円台になっていました。

今後、コメ価格はどこまで下がるのでしょうか?

7月には東京で税込み2000円台も?今後のコメ価格は

井上貴博キャスター:

消費者としては価格が下がるのはありがたいことですが、生産者のことを考えると、もう少しバランスがよいところで価格が落ち着いてほしいですね。



出水麻衣キャスター:

「作るのが大変」「コストカットが大変」という農家の声は忘れないでおきたいですね。

井上貴博キャスター:

コメの需要と供給の見極めがうまくいきません。

スーパーマルヤスの松井順子代表によると、「7月中旬には税込み2000円台に突入する可能性もある」ということです。

専門家は今後のコメの価格をどう見ているのでしょうか。

流通経済研究所の折笠俊輔主席研究員によると、「新米が出る前に在庫処分のため、売り急ぎ価格が下落している」ということです。

【今後のコメ価格（銘柄米）】

▼7月:2000円台に

▼8月:2700〜2800円（最安値）

▼9月:3000円台前半か（新米）

新米が3000円台前半となると、他の銘柄米ももっと下げるという“値下げ競争”になるのではないでしょうか。

バランスが本当に難しい時期に入ってきました。