「広島３−７巨人」（２３日、マツダスタジアム）

巨人が広島戦に３連勝。１ゲーム差で追っていた阪神が敗れたため首位タイに浮上した。先発・戸郷が苦しみながらも自身４連勝となり、松本が２打席連続適時打を放つなど勝負強さを見せた。

まずは三回だ。１死二、三塁から浦田が先制犠飛を放つと、松本が左前適時打を放った。２点の先制で試合の主導権を握ると、直後に先発・戸郷が１点を返されるも、五回２死一、二塁で松本が再び左前にはじき返し、２打席連続適時打を記録。この試合前までで、６月の月間打率・３４０の好調男が勝負強さを見せた。

さらに七回には２死から戸郷が四球、浦田が左前打でつなぎ、松本は四球を見極めて出塁。２死から作った満塁の好機に泉口が走者一掃の適時二塁打を放つと、送球間に三塁へ。ダルベックも適時打で続き、この回一挙４得点で突き放した。

投げては戸郷が苦しみながらも踏ん張って６回１／３を５安打３失点、１２０球の熱投で自身４連勝。６四死球に課題は残るも、９番打者として２犠打＆１四球など打席でも貢献した。

また戸郷、高梨の残した２死満塁のピンチを、３番手・船迫が三振に斬って取り、見事な火消しに成功。１１試合連続無失点と安定感が光っている。