タレントの堀ちえみ（59）が22日、ブログを更新。1時間半にわたる手術を受けたことを明かした。

【映像】堀ちえみの近影（複数カット）

2019年2月にステージ4の舌がんであることを公表し、舌の6割を切除したことや太ももの組織を移植する再建手術をおこなったことを明かしていた堀。その後はリハビリに励み、手術から5年が経過した2024年2月に舌がんの完治を報告していた。翌年8月には、舌がんの手術後に舌圧などの関係で歯が折れてしまうため、インプラント治療をすることを公表していた。

1時間半にわたる手術を報告

2026年6月22日の投稿では、インプラントの土台の手術を受けたことを報告。「歯茎に穴を開けて、ネジを入れました。人工の骨をネジの周り、骨の足りない部分に注入。ネジの太さも長さも、予めレントゲンで測って、先生が決めてくださいました。インプラントの経験はありますので、どんな感じかは分かっていましたが…先生の治療が素晴らしいので、今回もあまり痛くなく、無事に手術が終わりました。1時間半程で終了。今夜は少し痛みますよ！それと2、3日は腫れるかもしれません、とのことです。でも、何とか大丈夫そう」と詳細を明かした。

この投稿にファンからは、「大変な治療、手術ですね」「痛みも腫れもないといいですね」と心配の声が寄せられている。

（『ABEMA NEWS』より）