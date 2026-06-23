“メッシ封じ”の方法を元アーセナルDFが提言「それをしないと太刀打ちできない」
現役時代にアーセナルなどで活躍した元イングランド代表DFマーティン・キーオン氏が、アルゼンチン代表FWリオネル・メッシの対策として徹底したマンマークを提言した。イギリス『トーク・スポーツ』が伝えている。
メッシは23日に行われた2026 FIFAワールドカップ(W杯)北中米大会グループJ第2節のオーストリア代表戦(○2-0)で2ゴールを挙げ、W杯通算18得点として歴代最多記録を更新。39歳を目前に控え、現在はアメリカ・メジャーリーグサッカー(MLS)のインテル・マイアミでキャリア終盤を過ごしているが、いまだ圧倒的な存在感を示している。
同メディアで解説を務めるキーオン氏は、メッシを止めるには90分間マンマークをつけるべきだと主張した。
「そろそろ、あるチームがこう決断する時かもしれない。『メッシ、きみを徹底的にマークするぞ。選手を一人犠牲にしてでも、時間やスペースは与えない』とね。それくらいのことをしないと、太刀打ちできないだろう」
「そうなると、あとは他の選手たちが十分な力を持っているかどうかになる。彼を完全にマンマークしたとして、アルゼンチンの他の選手たちが通用するかどうか……私には確信が持てないね」
「(オーストリア戦でフリアン・)アルバレスの投入は好材料だったが、ロドリゴ・デ・パウルはそれほど攻撃的な選手ではない。ウインガーたちもアグレッシブとは言えず、ボールを持って積極的に仕掛けてくるような意欲も見られない」
「やはりメッシこそが主役だ。だからこそ、なぜマンマークしないのか。今大会を通じて、他のチームがどう対応するのか興味深いね」
キーオン氏はメッシをマンマークする選手の資質について「その任務を担う選手にはスピードが必要だ。スピードと、そして忍耐力が求められる」と言及。さらに今回のオーストリアの敗因も指摘した。
「彼を止めることができれば素晴らしいが、ライン間で自由にプレーさせるようなことは絶対に避けなければならない」
「オーストリアはまさにそれをやってしまったんだ。今日、彼をマンマークする特定の役割を任された選手はいなかった。もちろん、試合に勝つにはチーム全体での取り組みが必要だと理解しているが、それでも誰かがその役割を担うべきだったと思う。彼にあのような形で試合を支配させておくわけにはいかないからね」
アルゼンチンはオーストリアを撃破し、2連勝を達成。1試合を残して首位通過を決めた。好調の前回王者に対抗するには、今後も“メッシ封じ”が大きなテーマとなりそうだ。
メッシは23日に行われた2026 FIFAワールドカップ(W杯)北中米大会グループJ第2節のオーストリア代表戦(○2-0)で2ゴールを挙げ、W杯通算18得点として歴代最多記録を更新。39歳を目前に控え、現在はアメリカ・メジャーリーグサッカー(MLS)のインテル・マイアミでキャリア終盤を過ごしているが、いまだ圧倒的な存在感を示している。
「そろそろ、あるチームがこう決断する時かもしれない。『メッシ、きみを徹底的にマークするぞ。選手を一人犠牲にしてでも、時間やスペースは与えない』とね。それくらいのことをしないと、太刀打ちできないだろう」
「そうなると、あとは他の選手たちが十分な力を持っているかどうかになる。彼を完全にマンマークしたとして、アルゼンチンの他の選手たちが通用するかどうか……私には確信が持てないね」
「(オーストリア戦でフリアン・)アルバレスの投入は好材料だったが、ロドリゴ・デ・パウルはそれほど攻撃的な選手ではない。ウインガーたちもアグレッシブとは言えず、ボールを持って積極的に仕掛けてくるような意欲も見られない」
「やはりメッシこそが主役だ。だからこそ、なぜマンマークしないのか。今大会を通じて、他のチームがどう対応するのか興味深いね」
キーオン氏はメッシをマンマークする選手の資質について「その任務を担う選手にはスピードが必要だ。スピードと、そして忍耐力が求められる」と言及。さらに今回のオーストリアの敗因も指摘した。
「彼を止めることができれば素晴らしいが、ライン間で自由にプレーさせるようなことは絶対に避けなければならない」
「オーストリアはまさにそれをやってしまったんだ。今日、彼をマンマークする特定の役割を任された選手はいなかった。もちろん、試合に勝つにはチーム全体での取り組みが必要だと理解しているが、それでも誰かがその役割を担うべきだったと思う。彼にあのような形で試合を支配させておくわけにはいかないからね」
アルゼンチンはオーストリアを撃破し、2連勝を達成。1試合を残して首位通過を決めた。好調の前回王者に対抗するには、今後も“メッシ封じ”が大きなテーマとなりそうだ。