/

2026/27シーズン

ユニフォームデザイン決定

＼



『臙脂の魂 深緑の矜持』



高知への誇り。

挑戦を続ける精神。

そして、クラブに関わるすべての人々との絆。



魂を受け継ぎ

誇りを貫き

栄光を目指す。



高知の誇りを胸に。

そして、その先の未来へ。



詳細はこちらhttps://t.co/SE5Or19RTj… pic.twitter.com/JKOUzKa3Gc