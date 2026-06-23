　高知ユナイテッドSCは22日、2026-27シーズンにトップチームが着用するユニフォームのデザインが決まったと発表した。

　フィールドプレーヤーは1stが臙脂(えんじ)、2ndがグレーで、GKは1stが緑、2ndがピンク。襟付きのシンプルなデザインとなっている。

　クラブは公式サイトで「FP 1st、FP 2nd共にクラブカラーを使用し、ここを原点として、この先も様々な歴史や思いを継ぎ足していくという思いを、“カラー”だけのシンプルなデザインとして表現」と紹介。「高知ユナイテッドSCらしい品格と力強さを兼ね備えたユニフォームとなっています」とPRしている。

　デザインを公開したクラブ公式X(@kochi_United)には「かっこいい!!」「素敵なデザイン」「めちゃシンプル!!!」「すんごいシンプルで逆にシャレオツだわ」「シンプルでも重厚感あって良いね!」「昔、中田英寿やバティ居た時のローマに似てる!!!!!」「即買いです」といった声が届いた。