「かっこいい!!」「中田英寿が居た時のローマに似てる」高知の新ユニフォームにファン歓喜
高知ユナイテッドSCは22日、2026-27シーズンにトップチームが着用するユニフォームのデザインが決まったと発表した。
フィールドプレーヤーは1stが臙脂(えんじ)、2ndがグレーで、GKは1stが緑、2ndがピンク。襟付きのシンプルなデザインとなっている。
クラブは公式サイトで「FP 1st、FP 2nd共にクラブカラーを使用し、ここを原点として、この先も様々な歴史や思いを継ぎ足していくという思いを、“カラー”だけのシンプルなデザインとして表現」と紹介。「高知ユナイテッドSCらしい品格と力強さを兼ね備えたユニフォームとなっています」とPRしている。
デザインを公開したクラブ公式X(@kochi_United)には「かっこいい!!」「素敵なデザイン」「めちゃシンプル!!!」「すんごいシンプルで逆にシャレオツだわ」「シンプルでも重厚感あって良いね!」「昔、中田英寿やバティ居た時のローマに似てる!!!!!」「即買いです」といった声が届いた。
フィールドプレーヤーは1stが臙脂(えんじ)、2ndがグレーで、GKは1stが緑、2ndがピンク。襟付きのシンプルなデザインとなっている。
クラブは公式サイトで「FP 1st、FP 2nd共にクラブカラーを使用し、ここを原点として、この先も様々な歴史や思いを継ぎ足していくという思いを、“カラー”だけのシンプルなデザインとして表現」と紹介。「高知ユナイテッドSCらしい品格と力強さを兼ね備えたユニフォームとなっています」とPRしている。
/— 高知ユナイテッドSC (@kochi_United) June 22, 2026
2026/27シーズン
ユニフォームデザイン決定
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『臙脂の魂 深緑の矜持』
高知への誇り。
挑戦を続ける精神。
そして、クラブに関わるすべての人々との絆。
魂を受け継ぎ
誇りを貫き
栄光を目指す。
高知の誇りを胸に。
そして、その先の未来へ。
詳細はこちらhttps://t.co/SE5Or19RTj… pic.twitter.com/JKOUzKa3Gc