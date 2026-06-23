6月23日の「踊る！さんま御殿!!」にて「イケおじVSズケズケ女子」を放送。舘ひろしと、舘の大ファンである王林の共演で大いに盛り上がった。

オープニングでは、9歳から舘のファンになったという王林が「本当に一番誰よりも愛してる男」と宣言したり、大久保佳代子（オアシズ）が「（さんまより）舘さんのオーラのほうがすごくないですか!?」と舘の存在感を絶賛したりと、女性陣からの熱視線に舘は「そろそろ本題に行きましょうか」とタジタジ。テーマトークでは、舘が「“風呂キャンセル界隈”がわからない」と言いだしたことで、若者たちが使う“界隈”という言葉をめぐって、さんまやヒロミら男性陣と、荒川（エルフ）やシュナイダー飛夢ら女性陣が論争に。しかし、実は舘が気になっていたのは“界隈”ではなく、「お風呂には入ってほしい」と言いたかっただけだとわかると、全員が「そっち!?」と面食らってしまう。

デートコーデの話題になると、王林は「デートをするときはいつも“舘さんとデートをする”と思ってコーディネートをしている」と告白。“舘さんの横にいる女”をテーマに、黒と白を基調とした大人っぽいファッションを披露した。すると、舘が自ら進んで王林の横へ。さんまが「舘さんと腕を組ませてもらえ！」と焚きつけると、舘がすっと腕を王林に向けると、王林は「いやあ！」と興奮しながら舘と腕を組んで、終始照れっぱなし。“大人デート風”のツーショットにスタジオ中からは大きな歓声が上がり、さんまも「永久保存版や！」と大喜びだった。

さらに、高橋成美が「匂いで人を判断する」という話をした際には、高橋が大胆にも舘の首元に思いっきり鼻を近づけ、「フレッシュで爽やかな水色の風のような香り」と表現。続けて王林の匂いを嗅ぎ「赤ちゃんのような香り。少年少女の気持ちがある」と言うと、「1回天国に行ってから結婚したらいいと思う」と2人の相性を絶賛していた。