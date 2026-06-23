【台風情報】2つの台風同士が接近？ “非常に強い”7号（メーカラー）はあす24日に沖縄の南へ 8号（ヒーゴス）の進路予想は？【雨と風最新シミュレーション】
日本の南の海上に台風7号と台風8号の2つの台風が同時に発生しています。
気象庁によりますと、非常に強い勢力の台風第7号は沖縄や日本の南を経て関東方面へ向かう見込みで、台風第8号はマリアナ諸島から日本の南を経て日本の東方面へ進む見込みだということです。
台風第7号の名称「メーカラー」はタイが提案して「雷の天使」を意味し、台風第8号の名称「ヒーゴス」はアメリカが提案して「いちじく」を意味しています。
2つの台風は今後、日本付近に近づくおそれがあるため、最新の気象情報に注意が必要です。
【台風7号】現在の状況（23日午後6時）
23日午後6時現在、非常に強い勢力の台風第7号はフィリピンの東にあって、北西へ時速10キロで進んでいます。
中心気圧は925ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は50メートル、最大瞬間風速は70メートルとなっています。
また、風速25メートル以上の暴風域は全域で110キロ、風速15メートル以上の強風域は全域で280キロとなっています。
【台風7号】進路を北東寄りに転じ、沖縄・関東方面へ
▼24日午後6時の予報
種別：台風
強さ：非常に強い
存在地域：沖縄の南
進行方向、速さ：北 10 km/h (6 kt)
中心気圧：950 hPa
中心付近の最大風速：45 m/s (35 kt)
最大瞬間風速：60 m/s (50 kt)
暴風警戒域：全域 170 km (92 NM)
▼25日午後3時の予報
種別：台風
強さ：強い
存在地域：沖縄の南
進行方向、速さ：北北東 15 km/h (7 kt)
中心気圧：970 hPa
中心付近の最大風速：35 m/s (35 kt)
最大瞬間風速：50 m/s (50 kt)
暴風警戒域：全域 220 km (92 NM)
▼26日午後3時の予報
種別：台風
存在地域：沖縄本島近海
進行方向、速さ：北東 15 km/h (9 kt)
中心気圧：980 hPa
中心付近の最大風速：30 m/s (35 kt)
最大瞬間風速：45 m/s (50 kt)
暴風警戒域：南東側 310 km (170 NM) 北西側 280 km (150 NM)
▼27日午後3時の予報
種別：台風
存在地域：日本の南
進行方向、速さ：北東 35 km/h (20 kt)
中心気圧：980 hPa
中心付近の最大風速：30 m/s (35 kt)
最大瞬間風速：45 m/s (50 kt)
暴風警戒域：南東側 460 km (250 NM) 北西側 430 km (230 NM)
▼28日午後3時の予報
種別：温帯低気圧
存在地域：日本の東
進行方向、速さ：東北東 60 km/h (32 kt)
中心気圧：990 hPa
最大風速：25 m/s (35 kt)
最大瞬間風速：35 m/s (70 kt)
暴風警戒域：南東側 460 km (250 NM) 北西側 430 km (230 NM)
【台風8号】現在の状況（23日午後6時）
23日午後6時現在、台風第8号はマリアナ諸島にあって、西南西へ時速15キロで進んでいます。
中心気圧は1002ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は18メートル、最大瞬間風速は25メートルとなっています。
また、風速15メートル以上の強風域は全域で110キロとなっています。
【台風8号】進路を北寄りに転じ、日本の南方面へ
▼24日午前6時の予報
種別：台風
存在地域：マリアナ諸島
進行方向、速さ：北西 20 km/h (11 kt)
中心気圧：1002 hPa
中心付近の最大風速：18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速：25 m/s (50 kt)
▼24日午後6時の予報
種別：台風
存在地域：マリアナ諸島
進行方向、速さ：西北西 20 km/h (11 kt)
中心気圧：1002 hPa
中心付近の最大風速：18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速：25 m/s (50 kt)
▼25日午後3時の予報
種別：台風
存在地域：フィリピンの東
進行方向、速さ：北西 25 km/h (13 kt)
中心気圧：1000 hPa
中心付近の最大風速：20 m/s (40 kt)
最大瞬間風速：30 m/s (60 kt)
▼26日午後3時の予報
種別：台風
存在地域：日本の南
進行方向、速さ：北 45 km/h (25 kt)
中心気圧：996 hPa
中心付近の最大風速：25 m/s (50 kt)
最大瞬間風速：35 m/s (70 kt)
▼27日午後3時の予報
種別：温帯低気圧
存在地域：日本の東
進行方向、速さ：北東 55 km/h (30 kt)
中心気圧：996 hPa
最大風速：25 m/s (50 kt)
最大瞬間風速：35 m/s (70 kt)