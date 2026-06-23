6月22日、『anan』（7月1日発売）の表紙が解禁され、Hey！Say！JUMP・山田涼介が登場することが発表された。だが、公開されたビジュアルには、さまざまな意見が寄せられた。

「最新号では、ヘア＆メイクアップアーティスト・小田切ヒロ氏とともに、『美と運命』をテーマにしたグラビアを撮影したといいます。表紙の山田さんは、白いフリルが首元までほどこされたシャツとレザーの手袋をまとい、こちらを見つめている。肌は全体的に白く仕上げられ、ダークトーンの赤リップもあいまって、少女漫画から飛び出してきたようなビジュアルですね」（ファッション誌ライター）

Xでは、新しい山田の一面に湧くファンもいるなか、普段より濃い仕上がりに戸惑う声も少なくない。

《いやこれ、、、山田くんの良さ半減してませんか？？このメイク》

《この化粧似合わなさすぎてびっくりした 山田涼介を初めてイケメン以下に見えたよ》

近年、K-POPの影響もあってか、STARTO ENTERTAINMENT社のアイドルたちも、昔より濃いめのメイクを仕込むことが増えてきた。Snow Man・渡辺翔太や、Kis-My-Ft2・千賀健永、なにわ男子・大西流星など、美容にこだわる“美容男子”もキャラが確立しつつある。

「山田さんも、昔から自分に似合うメイクを実践してきた人で、かつては“メイクしすぎ”と言われたこともありました。最近は男性アイドルでもメイクが当たり前、という時代になってきたためそうした批判はなくなってきました。

ただ、メイクは当たり前になってきたといっても、ファンが“仕上がり”に厳しいのは相変わらずです。男性アイドルに関しては、やはり素材を活かしたナチュラルなメイクが好まれる傾向があります。ファンデーションが厚塗りだったり、リップが濃すぎたりすると、一気に批判の的になります。今回の山田さんのメイクは、企画のコンセプトには合っていますが、“素材殺し”と感じてしまった人も多かったため、反発が起きてしまったようです」（芸能担当記者）

素材が良すぎるがゆえの論争だったようだ。