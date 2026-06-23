敵地ツインズ戦

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は22日（日本時間23日）、敵地ツインズ戦で今季17号先頭打者アーチを放った。「1番・DH」で先発出場し、いきなり試合を動かした。チームの全メジャー球団最速となる今季50勝目に大きく貢献。結果を積み重ねる大谷の“最高級の日常”を、MLB公式が伝え、ファンも反応している。

満足感に浸り続けることはなかった。大谷は右翼席への先制アーチを描いた後、すぐチームの勝利に意識を向けた。ダイヤモンドを1周すると、ベンチに戻る前、準備していた3番フリーマンに耳打ちした。いつものように打席で感じ取った感覚、情報を共有したようだ。

試合を決めたのは、そのフリーマンだった。同点の6回先頭、中堅へ13号となる勝ち越し弾を放った。この1点が決勝点となった。

フリーマンの一発後、MLB公式Xは「ゼビー・マシューズから先頭打者ホームランを放った後、ショウヘイ・オオタニはフレディ・フリーマンと言葉を交わした。そのフリーマンも6回にホームランを放った！」と2人のやり取りに注目し、動画を公開。大谷が見せた本塁打後の何気ない気配りを紹介した。ファンからはコメント欄に絶賛の声が続出した。

「どんな会話が交わされていたんだ」

「ショウヘイのアドバイスには黄金の価値がある」

「恐らく因果関係はあるだろうな」

「とてもクレイジーだ！」

「オオタニとフリーマンの連携は別次元だ」

この日はオールスター戦（7月14日・フィラデルフィア）のファン投票第2回中間結果も発表され、大谷は両リーグの全部門を通じて1位となる231万735票を獲得した。MLB公式が切り取った何気ない場面からも、その存在感の大きさがうかがえた。



（THE ANSWER編集部）