Adoが、世界最大級のエンターテインメントエージェンシーWME（William Morris Endeavor）と、日本を除く全世界におけるエージェント契約を締結したことを発表した。なお、エージェント契約締結後もAdoが所属するクラウドナインは、引き続きAdoのマネジメント全般を継続する。

Adoは2026年5月、所属事務所である株式会社クラウドナインと、Coachellaを手掛けるGoldenvoiceが共同開催した、北米史上最大規模のJ-POPフェスティバル＜Zipangu 2026＞にてヘッドライナーを務めた。さらに、8月に＜Lollapalooza＞のGrove Stageでのヘッドライナー出演、日本人女性ソロアーティストとして初となる＜SUMMER SONIC 2026＞でのヘッドライナー出演を予定している。

2025年に開催されたワールドツアー＜Hibana＞は、日本人アーティストとして前例のない成功を収めた。世界33都市・全34公演で50万人以上を動員し、アジア、オーストラリア、ヨーロッパ、北米、南米の5大陸を巡る自身最大規模のツアーを実施。ロサンゼルスのCrypto.com ArenaやニューアークのPrudential Centerなど、西洋圏を代表するアリーナ会場を完売させた初の日本人アーティストとなった。そして今回のWMEとの契約を通じて、今後はそのグローバルネットワークとノウハウを活かし、海外においてさらなる活動の場を広げていくという。

◾️WMEについて WME（William Morris Endeavor）は、音楽、映画、テレビ、スポーツ、文学など幅広い分野で世界トップクラスのタレントおよびクリエイターを支援するグローバルエンターテインメントエージェンシーである。

音楽部門では年間40,000公演以上のツアーを手掛け、次世代アーティストから世界的なスーパースターまで、ジャンルを超えた幅広いアーティストのキャリア形成を支援している。ワールドツアー、特別出演、ブランドパートナーシップ、テレビ・映画・出版案件など、多角的な機会を創出しながら、アーティストがファンとのつながりを深め、目標を実現できるようサポートしている。

所属アーティストには、Adele、Andrea Bocelli、Anitta、Benson Boone、Billie Eilish、Bruno Mars、Coldplay、Foo Fighters、Hozier、Justin Timberlake、Olivia Rodrigo、Rihanna、Sam Smith、Shakira、Snoop Dogg、The Weeknd、The Killersなど、数多くの世界的アーティストが名を連ねる。また、映像音楽部門（Music for Visual Media）では、Trent Reznor & Atticus Ross、Jonny Greenwood、Ludwig Göransson、Max Richterら著名作曲家を擁し、過去8年間のアカデミー賞®作曲賞受賞作品のうち7作品を担当するなど、映像音楽分野でも高い実績を誇る。WMEの音楽部門は、オーストラリア、ロンドン、マイアミ、ナッシュビル、ニューヨークに拠点を構えている。

◾️「モンストロ」

作曲編曲：Giga & TeddyLoid

作詞：ryo (supercell)

◾️完全生産限定 ビバリウム 7inch Analog Single

2026年9月2日（水）発売

購入：https://ado.lnk.to/vivarium_analogPR ◇完全生産限定 ビバリウム 7inch Analog Single商品内容

※7インチ アナログ（スモールホール）

▼収録楽曲

SIDE A

ビバリウム

SIDE B

ビバリウム Instrumental ◇数量限定セット

「完全生産限定 ビバリウム 7inch Analog Single」+「T-Shirt」

※UNIVERSAL MUSIC STORE（国内）& Ado Official Music Shop（海外）限定販売

品番：D2JL-1001 価格：6,700円（税込） ・Tシャツ

サイズ：フリー （身丈：約78cm/身幅：約64cm/肩幅：約60cm/袖丈：約27cm）

素材：綿100％

※Ｔシャツ画像の色味は実際の商品と異なる場合がありますのでご了承ください ▼Tシャツ付商品予約

・UNIVERSAL MUSIC STORE（国内）

https://store.universal-music.co.jp/products/d2jl1001

・Ado Official Music Shop（海外）

https://ado-shop.com/products/d2jl1001

※Tシャツ付商品はアナログ盤とTシャツを同梱してお送りいたします。 ◇完全生産限定 ビバリウム 7inch Analog Single

品番：TYKT-59001 価格：2,200円（税込） ※Tシャツ付商品、アナログ盤共に、販売予定数に達し次第、発売を待たずに予約（販売）は終了いたします。ただし追加製造が可能な際は、再販売を行う場合がございます。

◾️「春に舞う」

2026年5月12日（火）配信

配信：https://ado.lnk.to/harunimauPR 作詞：トミタカズキ (SUPA LOVE) ・藤原優樹 (SUPA LOVE)

作曲・編曲：トミタカズキ (SUPA LOVE)

■＜Ado STADIUM LIVE 2026＞ 2026年7月4日（土）神奈川・日産スタジアム

2026年7月5日（日）神奈川・日産スタジアム

開場 / 開演：16:00 / 18:00 ▼チケット料金

VIP席￥30,000（消費税込み／VIPグッズ&特典付き）

SS席￥20,000（消費税込み／特典付き）

ファミリー席￥15,000（消費税込み／着席指定席）

S席￥15,000（消費税込み）

A席￥10,000（消費税込み）

A席（着席指定席）￥10,000（消費税込み）

B席￥7,000（消費税込み）

車椅子席\15,000（消費税込み）

＊3歳以上チケット必要／2歳以下入場不可

＊1申込につき4枚まで

＊ファミリー席限定 4枚まで

＊車椅子席は2枚まで ◆特定興行入場券 ※本公演は「チケット不正転売禁止法」の対象になります。

電子チケット限定・購入時同行者登録必須（入場時チケット分配必須）

※ファミリー席購入時お子様のみ分配不可チケット（親子揃った状態であれば同時入場可） ▼一般発売

受付期間6/6(土)10:00〜

＊7/4(土)公演

ローソンチケット：https://l-tike.com/ado/

チケットぴあ：https://w.pia.jp/t/ado/ ＊7/5(日)公演

ローソンチケット：https://l-tike.com/ado/

チケットぴあ：https://w.pia.jp/t/ado/

e+：https://eplus.jp/ado/

ボードウォーク：https://ticket.tickebo.jp/sn/ado_live_2026_tb01 ※インバウンド受付

AXS Tickets：https://eventjp.axs.com/ado

Trip.com：

https://www.trip.com/t/6XaHTlBvtU2(JP)

https://www.trip.com/t/d066FKUvtU2(EN)