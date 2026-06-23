DJIは、ポケットジンバルカメラ「DJI Osmo Pocket 4P」のティザー映像を公開し、2026年6月29日21時に日本で正式発表・発売するとアナウンスした。Osmo Pocket 4Pは、DJIのポケットジンバルカメラとして初めてデュアルカメラシステムを搭載した「デュアルレンズ シネマティック ポケットジンバルカメラ」となる。

広がる世界、あふれる物語｜Osmo Pocket 4P

ティザー映像では、Osmo Pocket 4Pのカラーバリエーションとしてクラシックブラックとパールホワイトの2色が正式に披露。「Osmo Pocketシリーズに新たな美意識をもたらすデザイン」だという。

Osmo Pocket 4Pは、次世代イメージングシステムとして17ストップのダイナミックレンジと10bit D-Log 2カラーモードを搭載。プロフェッショナルなカラーグレーディングのワークフローに対応しながら、軽量で携帯性に優れているのが特徴。

DJI独自のスタビライゼーション技術により、動きの速いシーンや予測不能な環境下でも、滑らかでシネマティックな映像を撮影できるという。

また、Osmo Pocket 4Pの発売にあわせて、DJIは日本各地の大型ビジョンにて、Osmo Pocketシリーズで撮影された美しい風景映像を期間限定で放映する大型ビジョン広告キャンペーンを展開中。

放映場所は新宿ビジョン(〒160-0022 東京都新宿区新宿3丁目23-18 東新宿ビル クロスRF)、難波ビジョン（EDION難波本店/〒542-0076 大阪府大阪市中央区難波3丁目2番18号)。