発酵速度の違う2種のイヌリンが腸内の多様な菌に届く！ フジ日本「Inulina pure(イヌリーナピュア)」

記事ポイント 砂糖由来の高純度イヌリン2種をブレンドし、腸内の多様な菌に広くアプローチする設計お通じ改善・血中中性脂肪低減など5つの機能性を1製品に集約した機能性表示食品計量不要のスティックタイプで水・お茶・コーヒーに混ぜるだけで続けられる 砂糖由来の高純度イヌリン2種をブレンドし、腸内の多様な菌に広くアプローチする設計お通じ改善・血中中性脂肪低減など5つの機能性を1製品に集約した機能性表示食品計量不要のスティックタイプで水・お茶・コーヒーに混ぜるだけで続けられる

フジ日本は、発酵性食物繊維イヌリンブランド「Inulina(R)(イヌリーナ)」の第一弾商品として、機能性表示食品『Inulina pure(イヌリーナピュア)』を2026年6月23日より発売しました。

砂糖由来の高純度イヌリンを2種ブレンドし、整腸効果をはじめとする5つの機能性をスティック1本で摂取できる腸活サプリです。

フジ日本「Inulina pure(イヌリーナピュア)」

商品名：Inulina pure(イヌリーナピュア)内容量：3g×30本発売日：2026年6月23日(火)販売価格：4,000円(税抜)/4,320円(税込)販売方法：自社ECサイト・ECモールにて順次発売予定機能性表示：消費者庁届出済み機能性表示食品(届出番号：K639)

フジ日本は、1947年設立のフジ製糖と1949年設立の日本精糖を前身とする老舗製糖会社で、2001年の合併を経て誕生しました。

77年にわたる糖研究の知見を活かし、「腸から健やかな毎日を支える次世代腸活」をコンセプトに開発されたのが『Inulina pure』です。

イヌリンは砂糖由来の高純度水溶性食物繊維で、腸内環境へのアプローチに注目が集まる機能性素材として「Inulina(R)(イヌリーナ)」ブランドで展開されています。

溶けやすい顆粒を個包装スティックに設計しており、飲み物や食事に混ぜるだけで手軽に摂取できます。

発酵速度の違う2種のイヌリンが腸内の多様な菌へ届く

「Inulina pure」には、発酵速度の異なる2種類のイヌリンがブレンドされています。

腸内に生息する多様な菌に広くアプローチできる設計です。

機能性関与成分イヌリンには5つの機能性が報告されており、(1)お通じ改善・腸内環境改善、(2)血中中性脂肪低減、(3)肌の保湿力・弾力維持、(4)加齢により低下する骨密度維持サポート、(5)一時的なストレス・疲労感緩和のすべてを1製品に集約しています。

いずれも消費者庁への届出に基づく機能性表示です。

水・お茶・コーヒーなどお好みの飲み物や食事に混ぜるだけで摂取でき、計量の手間がありません。

忙しい日常の生活習慣に無理なく溶け込むユーザビリティを追求した設計です。

公式ブランドサイトで腸活コンテンツも受け取れる

発売にあわせて「Inulina(R)」公式ブランドサイトが公開されました。

商品情報のほか、発酵性食物繊維イヌリンに関する知識や、日々の健康づくりに役立つコンテンツが掲載されています。

サイト内では商品の購入や定期コースの申し込みも受け付けています。

定期コースで続ける腸活習慣

初回：通常価格の55%OFF 1,980円(税込)2回目以降：2箱10%OFF

公式オンラインショップでは定期コースが用意されています。

初回は通常価格の55%OFFとなる1,980円(税込)で購入でき、2回目以降も2箱10%OFFの価格が継続して適用される仕組みです。

スティック1本を毎日の飲み物に混ぜるだけで、腸内環境の改善から肌の保湿力維持まで5つの機能性を摂り続けられる手軽さが魅力です。

定期コースなら価格を抑えながら、毎日の習慣として無理なく取り入れられます。

お通じ改善から骨密度維持サポートまで、5つの機能性が1本のスティックに詰まった「Inulina pure」。

飲み物に溶かすだけで日常に腸活を組み込めます。

発酵速度の異なる2種のイヌリンが腸内の多様な菌に届き、腸内環境・血中中性脂肪・肌・骨・ストレスという幅広い側面から毎日をサポート。

日々の健康習慣を内側から底上げしてくれます。

「Inulina pure(イヌリーナピュア)」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「Inulina pure」の5つの機能性とは何ですか？

A. 消費者庁届出済み(届出番号：K639)の機能性表示食品で、(1)お通じ改善・腸内環境改善、(2)血中中性脂肪低減、(3)肌の保湿力・弾力維持、(4)加齢により低下する骨密度維持サポート、(5)一時的なストレス・疲労感緩和の5つの機能性をイヌリン1成分で集約しています。

Q. スティックはどのように摂取しますか？

A. 水・お茶・コーヒーなどお好みの飲み物や食事に混ぜて摂取します。

顆粒は溶けやすく設計されており、計量の手間なく手軽に続けられます。

Q. 定期コースの初回価格と2回目以降の条件は？

A. 初回は通常価格4,320円(税込)の55%OFFとなる1,980円(税込)で購入できます。

2回目以降は2箱10%OFFの価格が継続して適用されます。

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