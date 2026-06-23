声優・大橋彩香、事務所「ホリプロインターナショナル」6月末に退所へ「約8年間、たくさんの愛を」
声優の大橋彩香が23日、30日をもって所属事務所「ホリプロインターナショナル」を退所することを発表した。
【写真】写真集のお気に入りカットを紹介する大橋彩香
ホリプロの公式サイトでは「この度、弊社所属の大橋彩香は、2026年6月30日をもちましてホリプロインターナショナルを離れることをご報告いたします。これまで支えてくださったファンの皆様、関係者の皆様、誠にありがとうございました」と説明。
大橋も自身のＸを更新し「そして、先程のFC配信でもお話しさせていただきましたが、2026年6月30日をもちまして、ホリプロインターナショナルを退所することとなりました。これまで支えてくださった関係者の皆さま、そして応援してくださる皆さまに、心より感謝申し上げます」と報告。
続けて「また、それに伴いまして、ファンクラブ「BIG BRIDGE FAMILY」も閉鎖となります。約8年間、たくさんの愛を届けてくださり、本当にありがとうございました…！！6月30日まではホリプロインターナショナル所属の声優として、最後まで精一杯活動してまいります。今後については、改めてご報告させていただきます」と伝えた。
大橋は人気コンテンツ『ウマ娘 プリティーダービー』ウオッカ役、『アイドルマスター シンデレラガールズ』島村卯月役、『アイカツ！』紫吹蘭役、『BanG Dream！』山吹沙綾役、『マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝』秋野かえで役などで知られる人気声優。
【写真】写真集のお気に入りカットを紹介する大橋彩香
ホリプロの公式サイトでは「この度、弊社所属の大橋彩香は、2026年6月30日をもちましてホリプロインターナショナルを離れることをご報告いたします。これまで支えてくださったファンの皆様、関係者の皆様、誠にありがとうございました」と説明。
大橋も自身のＸを更新し「そして、先程のFC配信でもお話しさせていただきましたが、2026年6月30日をもちまして、ホリプロインターナショナルを退所することとなりました。これまで支えてくださった関係者の皆さま、そして応援してくださる皆さまに、心より感謝申し上げます」と報告。
大橋は人気コンテンツ『ウマ娘 プリティーダービー』ウオッカ役、『アイドルマスター シンデレラガールズ』島村卯月役、『アイカツ！』紫吹蘭役、『BanG Dream！』山吹沙綾役、『マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝』秋野かえで役などで知られる人気声優。