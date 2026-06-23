13日に東京を出発し、オランダおよびベルギーを訪問されている天皇皇后両陛下が、開催中の「FIFAワールドカップ2026」グループリーグ初戦、日本対オランダ戦をオランダのウィレム・アレクサンダー国王夫妻とともに観戦された。

アメリカのダラスで行われたこの一戦は、強豪オランダを相手に日本代表が粘りを見せ、試合終了間際に劇的な同点ゴールを決めて引き分けに持ち込む大熱戦となった。

皇室と音楽にまつわる伝統と革新 音に宿る祈りと継承

日本の皇室と欧州の王室との交流と聞くと、多くの人は国賓訪問や晩さん会、華やかな儀礼を思い浮かべるかもしれない。しかし実際には、その関係は単なる親善外交にとどまらない。明治維新以降、日本が近代国家への道を歩む中で、皇室は欧州王室から多くを学び、一方で欧州の王室もまた、世界最古の王家として歴史を紡いできた日本の皇室に深い敬意を示してきた。

そして興味深いのは、この交流が王家同士の関係だけで完結せず、日本社会や国民の価値観、さらには文化や制度にも少なからず影響を与えてきたことである。今回は、日本の皇室と欧州の王室との関わりを通じて生まれた相互作用について見てみたい。

江戸時代が終わり、明治政府が近代国家建設を進める中で、日本は欧州諸国の制度や文化を積極的に取り入れた。その中には皇室のあり方も含まれていた。特に大きな影響を与えたのがイギリス王室である。明治天皇の時代、日本は憲法制定に向けて欧州各国の制度を研究した。

結果として日本はドイツ的な要素を多く採用したが、君主と国民の関係性という点ではイギリス王室の姿も重要な参考となった。イギリス国王は政治の実権を握らず、国家統合の象徴として存在する。その姿は戦後日本における「象徴天皇制」の理解にも少なからず影響を与えたと言われている。また、家族のあり方も興味深い。

現代のイギリス王室は「王室ファミリー」として国民との距離を縮める努力を続けている。家族写真の公開や子育ての様子の紹介などは世界中で話題となる。一方、日本の皇室も平成以降、国民との距離を縮める取り組みを進めてきた。

天皇皇后両陛下や秋篠宮ご一家の家族的な姿が広く報道されるようになった背景には、欧州王室の発信方法から学んだ部分もあると考えられる。

皇室の信頼でオランダから治水などを学んだ

皇室と欧州王室の交流の中で、意外に見落とされがちなのがオランダとの関係である。オランダは国土の多くが海面より低く、長い歴史の中で治水・防潮・干拓技術を発展させてきた世界有数の水管理国家である。日本もまた台風や洪水に悩まされる国であり、水との闘いの歴史を持つ。

現在の天皇陛下は、オックスフォード大学留学時代にテムズ川の水運史を研究され、水問題に深い関心を持たれていることでも知られている。その関心は国際水フォーラムなどでの活動にもつながっている。また、皇室とオランダ王室の交流は非常に緊密であり、学術や水資源問題をテーマとした意見交換も行われてきた。

こうした交流は単なる王室外交に留まらない。近年の防災政策や河川管理、持続可能な水利用の分野では、日本とオランダの協力関係が深まっており、その背景には長年培われた皇室・王室レベルの信頼関係も存在している。

デンマーク、スウェーデン、ノルウェーなどの北欧諸国もまた、日本の皇室との関係が深い。北欧王室の特徴は、国民との距離が非常に近いことである。豪華さを前面に出すのではなく、教育、医療、福祉、環境保護など社会的課題への取り組みに力を入れている。

例えばスウェーデン王室は環境問題への啓発活動で知られているし、デンマーク王室も社会福祉や持続可能な社会づくりに積極的だ。こうした姿勢は日本の皇室にも共通する部分がある。

上皇ご夫妻による被災地訪問、天皇皇后両陛下による地方視察、愛子内親王殿下を含む皇族方の社会福祉活動などは、単なる公務ではなく国民に寄り添う姿勢を示すものである。さらに、学術研究への関心も共通点だ。

秋篠宮皇嗣殿下は動物学研究者として知られ、天皇陛下は水問題研究の専門的知見を持つ。欧州の王室も自然科学や環境研究への支援を行っており、こうした知的交流は国際社会における皇室の役割を広げることにもつながっている。

現代の皇室外交において最も大きな成果の一つが、国際感覚の醸成だろう。昭和天皇、上皇陛下、そして現在の天皇陛下まで、歴代天皇は欧州王室との交流を重ねてきた。皇太子時代の海外留学や公式訪問を通じて、多様な文化や価値観に触れている。特に天皇陛下のオックスフォード留学経験は有名であり、その後の国際親善活動にも大きな影響を与えている。

皇室と欧州王室の交流には政治的な利害関係が比較的少ない。そのため国家間関係が難しい局面でも、人と人との信頼関係を維持する「ソフトパワー外交」として重要な役割を果たしてきた。実際、多くの国際会議や記念式典の場では、各国王室・皇室間の長年の友情が外交関係を円滑にすることも少なくない。

欧州王室も日本皇室から学んだ

一方で、学ぶ側は日本だけではない。欧州王室もまた、日本の皇室に独自の価値を見出してきた。まず挙げられるのが「歴史の連続性」である。ヨーロッパでは革命や戦争によって王朝が断絶した例が少なくない。フランス王室やロシア皇室はその代表例である。

その一方で、日本の皇室は二千年もの長い歴史を受け継ぎながら現在まで存続している。もちろん歴史学的には様々な議論もあるが、「世界最古の現存王家」という存在は欧州王室にとっても特別な意味を持つ。次に評価されているのが伝統文化の継承である。皇室は宮中祭祀や和歌、雅楽、茶道、書道など様々な伝統文化と深く関わっている。

欧州王室も伝統を重んじるが、日本皇室ほど古代からの祭祀文化が現在まで継続している例は珍しい。欧州の王族が来日した際、皇居や伊勢神宮、日本の伝統芸能に強い関心を示すのはそのためである。さらに近年注目されているのが「国民統合の象徴」としてのあり方だ。

政治から一定の距離を保ちながら、災害時には被災者に寄り添い、国民の心の支えとなる。その姿勢は平成時代の上皇ご夫妻によって特に強く示された。東日本大震災後の被災地訪問や避難所での膝をついての対話は世界中で報じられ、多くの王室関係者にも深い印象を与えたと言われている。

皇室と欧州王室との交流は、華やかな儀礼や公式行事だけではない。その背景には、近代化を学ぶ歴史、福祉や環境への協力、文化の継承、そして国民との関係性を模索する共通の課題がある。イギリスからは立憲君主制や家族観を学び、オランダからは水管理と防災の知恵を吸収し、北欧からは福祉や環境意識を共有する。

一方で欧州王室は、長い歴史の連続性、伝統文化の継承、そして国民統合の象徴としての皇室の姿に学び続けている。つまり、日本の皇室と欧州王室の関係は、一方が教え、もう一方が学ぶという関係ではない。互いの歴史や文化、価値観を尊重しながら、それぞれの国の未来に活かしていく「双方向の文化外交」なのである。

国際情勢が不安定さを増す現代だからこそ、政治や経済とは異なる次元で築かれるこうした信頼関係の価値は、これからますます大きくなっていくのではないだろうか。日本の皇室と欧州王室の交流は、過去から受け継いだ伝統を守りながら、未来へと続く静かな架け橋なのである。

文/志水優 内外タイムス