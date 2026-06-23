◇セ・リーグ 広島３ー７巨人（2026年6月23日 マツダスタジアム）

広島は、自慢の投手陣が崩れ、連勝は2でストップした。

先発マウンドに上がったのは、左腕・玉村だった。マツダスタジアムの巨人戦は22年4月7日から5連勝を飾り、通算成績も6勝2敗と好相性を誇っていた。

「相性とかは、あまり気にしていない。チャンスでヒットがよく出るチーム。無駄な走者を出さないのが一番かなと思います」

そう話して、臨んだマウンド。だが皮肉にも、予想していた通りの攻勢を浴びた。3回だ。先頭・キャベッジの二ゴロを処理した名手・菊池が一塁へ悪送球。思わぬ形で、この日初めての走者を出した。浅野に右前打でつながれ、戸郷の犠打で1死二、三塁のピンチを背負った。続く浦田に中犠飛を許して先制されると、松本剛にも中前適時打を浴びた。

流れを変えることができない。1―2で迎えた5回。先頭・キャベッジへの四球を皮切りに2死一、二塁とされると、再び松本剛に左前適時打を許した。登板7試合目で今季ワーストとなる3失点目と精彩を欠いた。直後の攻撃で代打・佐藤啓を送られ、5回3失点で降板となった。

1―3の7回には3番手・高が乱れた。2者連続三振で簡単に2死を奪ったものの、9番の投手・戸郷への四球から二塁打、四球、二塁打、左前打と打ち砕かれ、一挙4失点。試合のすう勢は決した。

打線は1―7の7回2死満塁から小園が中前2点打。「しっかり振り抜けた結果、いいところに飛んでくれました」。キャリア初の3試合連続マルチ打点と奮闘したが、反撃も届かなかった。

玉村は今季3敗目。マツダスタジアムでの巨人戦は21年9月23日以来、実に5年ぶりの敗戦となった。