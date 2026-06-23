◇プロ野球 セ・リーグ ヤクルト4-3阪神(23日、甲子園球場)

ヤクルトは終盤に逆転に成功し、阪神との三連戦初戦を勝利しました。

ヤクルト打線は初回、先頭の長岡秀樹選手がレフトへの二塁打を放ち、いきなり無死2塁のチャンスを作りますが後続が倒れ無得点。2回にも、先発・山野太一投手のスイングの際にバットが手からすっぽ抜けるアクシデントがあり、球審から警告を受ける一幕もありましたが、これが振り逃げとなって2死1・2塁と好機を広げます。しかし続くモンテル選手が倒れ、スコアボードにゼロが並びます。

ピンチを凌ぎたい先発の山野投手でしたが2回裏、1死から連続安打を浴びて1・2塁とされます。梅野隆太郎選手をライトフライに打ち取ったものの、ライトを守るモンテル選手が中継へ悪送球。ボールが逸れる間に二塁ランナーの生還を許し、手痛い形で1点を献上しました。

反撃に出たいヤクルト打線は6回、1死から古賀優大選手がフェンス直撃の二塁打を放ち出塁すると、オスナ選手が四球を選んで1・2塁。さらに相手の暴投が絡んで1死1・3塁の絶好機を迎えます。しかし、続く岩田幸宏選手が空振り三振に倒れると、松下歩叶選手も8球粘ったものの外角低めのフォークに空振り三振。阪神の先発・才木浩人投手の気迫を前に一打同点のチャンスを潰されました。

8回には先頭から長岡選手、増田珠選手が連続安打で好機を演出。さらに打線がつながり1アウト満塁に、ここで岩田選手がレフト後方に長打を放ち逆転に成功します。さらに赤羽由紘選手がライトへ2点タイムリーと差を広げます。その裏に大山悠輔選手に2ランホームランを被弾するも、ヤクルトは1点差を守り切り勝利しました。

試合前首位阪神とゲーム差「1.5」だったヤクルトはその差を「0.5」に縮めました。