◇セ・リーグ 巨人7―3広島（2026年6月23日 マツダ）

巨人は昨季2勝10敗だった“鬼門”マツダで快勝。連敗を阻止して貯金6とした。試合後、阪神が敗れたため試合前の2位から同率首位に再浮上している。

3回、名手・菊池の悪送球から浅野の右前打と戸郷の絶妙な犠打で1死二、三塁とすると、浦田の中犠飛で1点先制。松本が相手先発左腕・玉村の105キロのスローカーブを左前適時打として2点目も入った。

2―1で迎えた5回には2死一、二塁から松本がこの試合2打点目となる左前適時打。リードを2点に広げた。

3―1で迎えた7回には2死走者なしから一挙4点を追加する。2死から四球で出塁した戸郷が浦田の二塁打で三塁まで激走し、松本四球で2死満塁。泉口が走者一掃の3点適時二塁打を左中間に放つと、ダルベックが7試合連続安打となる左前適時打を放って7―1とした。

その裏、先発右腕・戸郷が1死満塁のピンチを招いたところで降板。2番手左腕・高梨が2者に本塁生還を許したあと、2死満塁で登板した3番手右腕・船迫が代打・石原を4球で空振り三振に仕留めて見事な火消しを演じた。

大勢はこの日ベンチ外。戸郷、高梨、船迫のあとは中川、田中瑛、マルティネスの継投で逃げ切った。

戸郷は7回途中5安打6四死球3失点。自身3年ぶりの4連勝で今季4勝目（1敗）を挙げている。田中瑛は20試合連続無失点。マルティネスは来日10年目で自身初＆球団助っ人初の“1球セーブ”をマークしてリーグ単独トップの今季21セーブ目（1勝1敗2ホールド）となっている。

また、9回から甲斐がマスクをかぶって今季初出場を果たしている。

▼浦田 戸郷さんがいいバントを決めてくれたおかげで、いい流れに乗っていけました。気持ちで外野までもっていきました。先制できて良かったです。

▼松本 （3回の適時打は）打ったのはカーブです。いい流れで先制できたので、その流れに乗っていけました。追加点が取れて良かったです。

▼松本 （5回の適時打は）打ったのは真っすぐです。チャンスで回してくれたので、後ろにつなぐ気持ちでした。追加点が取れて良かったです。

▼泉口 打ったのは真っすぐです。みんなが粘ってつないでくれたチャンスで、追加点を取ることができて良かったです。

▼戸郷 大量リードをもらったのに回の途中でマウンドを降りてしまったことは反省点です。次の登板ではしっかり投げ切れるように調整します。