【女性が選ぶ】「後輩や先輩から愛されていると思う」STARTO社所属の30代タレントランキング！ 2位「菊池風磨（timelesz）」を抑えた1位は？【2026年調査】
All About ニュース編集部では、2026年5月25日〜6月8日の期間、全国10〜60代の女性281人を対象に、「STARTO ENTERTAINMENT所属のタレント」に関するアンケートを実施しました。その中から、「『後輩や先輩から愛されていると思う』STARTO社所属の30代タレント」ランキングの結果をご紹介します。
【8位までの全ランキング結果を見る】
2位にランクインしたのは、timeleszの菊池風磨さんです。東京都出身で、2011年にデビューしたtimeleszのメンバーです。『芸能人が本気で考えた！ドッキリGP』（フジテレビ系）などの番組で見せる飾らない素顔が人気を集めています。裏表のない性格で場を盛り上げるため、共演する先輩タレントや後輩たちから深く愛されています。クールなルックスと人懐っこい素顔のギャップも人気の理由に一役買っています。
▼回答者コメント
「いろんな人からいじられているイメージがある」（40代女性／神奈川県）
「YouTubeを見ていて、先輩後輩とのエピソードトークをよう聞く人達だと思うからです」（20代女性／大阪府）
「カッコ良くもあり、ちょっとした茶目っ気もあるので先輩後輩から愛されている感じがします」（50代女性／長野県）
見事1位を獲得したのは、NEWSの増田貴久さんです。歌やバラエティーでの活躍に加え、交友関係の広さも魅力です。雑誌で横山裕さんや中島健人さんら多くの先輩や後輩と掲載されたり、主演ドラマに先輩の坂本昌行さんがゲスト出演するなど、世代を問わず愛される人柄が窺えます。
▼回答者コメント
「面倒見の良さ、パフォーマンスへの圧倒的なこだわりがあるので」（30代女性／東京都）
「ぐるナイのゴチになりますシリーズでずっとメンバーで頑張ってるから」（40代女性／高知県）
「カウコンでも愛されている様子が伝わり、微笑ましい」（20代女性／栃木県 ）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
【8位までの全ランキング結果を見る】
2位：菊池風磨（timelesz）／46票
2位にランクインしたのは、timeleszの菊池風磨さんです。東京都出身で、2011年にデビューしたtimeleszのメンバーです。『芸能人が本気で考えた！ドッキリGP』（フジテレビ系）などの番組で見せる飾らない素顔が人気を集めています。裏表のない性格で場を盛り上げるため、共演する先輩タレントや後輩たちから深く愛されています。クールなルックスと人懐っこい素顔のギャップも人気の理由に一役買っています。
「いろんな人からいじられているイメージがある」（40代女性／神奈川県）
「YouTubeを見ていて、先輩後輩とのエピソードトークをよう聞く人達だと思うからです」（20代女性／大阪府）
「カッコ良くもあり、ちょっとした茶目っ気もあるので先輩後輩から愛されている感じがします」（50代女性／長野県）
1位：増田貴久（NEWS）／49票
見事1位を獲得したのは、NEWSの増田貴久さんです。歌やバラエティーでの活躍に加え、交友関係の広さも魅力です。雑誌で横山裕さんや中島健人さんら多くの先輩や後輩と掲載されたり、主演ドラマに先輩の坂本昌行さんがゲスト出演するなど、世代を問わず愛される人柄が窺えます。
▼回答者コメント
「面倒見の良さ、パフォーマンスへの圧倒的なこだわりがあるので」（30代女性／東京都）
「ぐるナイのゴチになりますシリーズでずっとメンバーで頑張ってるから」（40代女性／高知県）
「カウコンでも愛されている様子が伝わり、微笑ましい」（20代女性／栃木県 ）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)